巴西撤換衛生部長！疫情以來「已是第4任」　最短任期不到1個月

▲巴西總統波索納洛宣布，將撤換現任衛生部長，自疫情爆發以來已是巴西的第4位衛生部長。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）於15日宣布，將撤換上任不到1年的衛生部長，由巴西心臟病學會（Brazilian Society of Cardiology）主席奎羅嘉（Marcelo Queiroga）博士接替其職，成為疫情以來第4任衛生部長。目前巴西已有將近28萬人病歿，全境26州之中更有22州的加護病房趨於飽和。

根據CNN報導，帕祖洛（Eduardo Pazuello）將軍2020年6月擔任巴西衛生部代理部長，並於9月16日起正式任職衛生部長，至今上任還不滿1年。總統波索納洛於15日晚間公開宣布，將任命奎羅嘉為新任衛生部長，「我認識他已有數年時間，他具備了優秀工作表現的所需條件，且將接續帕祖洛至今所作的一切。」

▲巴西衛生部長帕祖洛（Eduardo Pazuello）即將下台。（圖／路透）

報導指出，即將卸任的帕祖洛因疫苗短缺飽受外界批評，還因為先前亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus）的氧氣供應不足而接受調查，不過，帕祖洛強調，雖然知情「接替者」的存在，但這並非出於自願，「我沒有提出辭職，也不會這樣，這不是我的作風。只是當總統提出要求時，我們將按照慣例正常交接。」

波索納洛表示，奎羅嘉將自行選擇他的工作團隊，交接工作將在1到2周內進行，「奎羅嘉在健康議題上更有見識，他將採取行動減少死於新冠肺炎的人數。」自疫情爆發以來，巴西衛生部高層經歷許多動盪，當時衛生部長是一名醫生，主張採取維持社交距離措施，由於和總統的防疫策略存在分歧，於2020年4月遭到撤職。

次任衛生部長則是一位腫瘤學家，但也因為與波索納洛意見不合，就任不到1個月就在2020年5月自動請辭。於是，帕祖洛將軍6月初開始接替衛生部長的職務，此前身為軍人的帕祖洛並無任何醫療經驗，最顯著的政績是在2016年里約熱內盧奧運期間協調軍隊，以及主導處理2018年委內瑞拉移民湧入的事件。

報導稱，巴西總統波索納洛長期以來一直在淡化疫情的嚴重性，儘管多項研究表明無效，他仍主張使用未經證實的藥物來治療新冠肺炎，更曾向地方官員施壓，要求他們不要進行封鎖與限制措施，以維護經濟發展。

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