母子開車突然遭「小飛機撞上」　整條街瞬間被火吞噬機上2人身亡　

▲小飛機撞上轎車,瞬間引發大火。(圖/翻攝自Twitter/Anabel Fernandez)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州發生一起小飛機墜毀事件,一名女子開車載兒子行經彭布羅克派恩斯 (Pembroke Pines)路上時,突然遭一輛小飛機撞上,飛機墜毀後瞬間冒起熊熊大火,恐怖過程剛好被附近監視紀錄器拍到。當局證實,機上2人已經身亡,車上母子也因為重傷被緊急送醫接受治療。

美國聯邦航空總署 (Federal Aviation Administration)表示,事件發生在15日下午,肇事飛機Beechcraft Bonanza,下午3時從北佩里機場(North Perry Airport)起飛不久就發生墜毀,墜毀的飛機除了撞到一輛車子,還撞壞了一條電線。

從監視紀錄器畫面可看到,小飛機墜毀時剛好砸中一輛車子,現場立刻冒出濃煙與大火。目擊者安娜貝爾(Annabelle Fernandez)表示,「我們聽到一聲像是炸彈爆炸的巨響,出外查看發現一切都在火中,車上有一對母子,幸好消防隊員很快就趕到」。

彭布羅克派恩斯消防局表示,車上當時有2名乘客,成年女子事發後還能自行爬出,男童被卡在車上,在消防員幫助下才脫困。當局目前正在調查飛機墜毀原因。

GRAPHIC VIDEO WARNING: @ring camera captures horrific plane crash in Pembroke Pines. “Two people on board the plane died in the crash...two people taken to Memorial Regional Hospital in serious condition, one adult and one child.”More: https://t.co/YnKX2OhkHD : Anabel Fernandez pic.twitter.com/IVngHXeYDY