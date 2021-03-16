日相菅義偉今打第一劑輝瑞疫苗「不太痛」　接種畫面公開！

▲ 菅義偉今接種新冠疫苗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

《共同社》16日最新消息指出，現年72歲的日本首相菅義偉稍早前往東京新宿的國立國際醫療研究中心，完成接種第一劑輝瑞新冠疫苗，為4月上旬出訪美國的行程做準備。

菅義偉步出醫院後表示，「在日美領袖會談前，接種疫苗是採取一切措施防範新冠肺炎的一環。先是痛了一下，但也沒有那麼痛，已經順利完成了。疫苗料將有防範重症的效果，我也希望向國民傳達正確的資訊。」

綜合日媒報導，菅義偉接種的畫面透過媒體對外公開，用意是提升民眾對疫苗的信心。在4月與美國總統拜登（Joe Biden）會面前，他將接種二劑疫苗，間隔約3週。他的隨行團隊將限縮於80至90人之間，行前皆會完成二劑接種。

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