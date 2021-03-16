他申請補發卡…竟連收64張「滿滿綠卡塞家中」！狂扣銀行沒用傻眼

▲男子申請補發簽帳金融卡，卻連收64張哭笑不得。（圖／翻攝自Reddit）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國男子彼得（Peter）因簽帳金融卡（debit card）遺失，去年底向銀行申請補發，卻沒想到接下來連續收到64張同樣的卡片，哭笑不得的他把所有收到的卡片拍照PO上論壇Reddit。他透露，幾乎每隔數日就會收到1、2張新卡片。

綜合fox6now、news18等外媒報導，彼得先前向銀行申請補發遺失的簽帳金融卡，但卻在去年12月開始接連收到新的卡片，儘管多次致電銀行告知此事，狀況卻沒改善，僅得知補發新卡是第三方機構所屬業務。

彼得坦言，幾乎每隔數日就會收到1、2張新卡，每張卡唯一不同之處在於簽帳金融卡的有效期限，「第1張卡的使用期限為2024年12月，最後1張卡則是在2030年4月到期。」依據他PO出的照片，可見銀行寄給他的滿滿64張綠色簽帳金融卡。

不過，彼得也說，目前已經連續10天沒收到新卡，相關單位應該已經排除錯誤。報導指出，該間銀行應該就是Premier Members Credit Union，但截至13日並無回應。

這則貼文引起大批網友關注，多達4000人留言評論。有人開玩笑說，「以防萬一啦，有63次機會可以搞丟或被偷」、「把它們弄成撲克牌好了，可以在卡片上寫數字」。

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