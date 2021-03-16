孫女深夜和空氣聊天　嬤竟拍下「人形鬼影」房內遊蕩！驚悚影像曝

▲美國41歲阿嬤拍下孫女房間的詭異半透明人形鬼影。（圖／翻攝自臉書／The Paranormal Society of Northeast GA）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國內華達州41歲女子麥肯齊（Tory McKenzie）前陣子在2歲大孫女房間安裝監視器，就是為了找出孩子半夜對空氣說話的真相。豈料在她查看畫面後大為震驚，因為鏡頭清楚拍下「人形鬼影」，且就在孩子們床邊來回遊蕩。

LADbible報導，麥肯齊的兒子瑞安（Ryan）已經是2個孩子的爸，養育2歲大的女兒安柏（Amber）及7個月大的兒子麥可（Michael），2個孩子睡在同一個房間，但他最近發現，安柏半夜會對著空氣說話，似乎像在與對方聊天，並沒有害怕的感覺。只不過，安柏突然在某個晚上脫口要對方離開。

麥肯齊知情後決定安裝動態感應監視器，想找出孩子半夜說話的真相，卻沒想到，捕捉到的畫面居然是一個人形鬼影，在孩子們的床邊遊蕩。麥肯齊直言，那畫面看起來相當驚悚，且人形影子的頭上長角，看起來根本就像是惡魔，「那時候每個人都在睡覺，根本不可能是我兒子或他的另一半。」

瑞安已把孩子們重新安置到他的房內，搬離原本的房間。麥肯齊更進一步透露，當她試圖用油來驅趕「惡靈」時，音樂會自動播放，且櫥櫃、窗簾會開開關關，這才讓她決定把這一切PO上網，尋求他人協助。

在影像曝光後，部分網友開始質疑照片經偽造的可能性。麥肯齊強調，這些畫面都是真的，並非後製造假吸引別人的關注。

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