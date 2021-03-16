女子突然跪在地上不動！　貨車司機冷血開車撞倒「輾壓在輪下」

▲司機竟然殘忍輾過女子。（圖／翻攝自Twitter／FHP SWFL）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州警方近來發生一起駭人事件，路上監視器拍到，一名49歲女子突然跪在地上，附近的小貨車司機不但不上前幫助，居然還故意開車撞倒她並狠狠輾過，導致她重傷就醫，殘忍行徑令人髮指。警方目前公布監視器畫面，希望能找到肇事駕駛。

事件8日上午11時30分發生在李郡(Lee County)麥爾茲堡(Fort Myers)一間商店前面的停車場，監視紀錄器可看到，49歲女子不知為何突然跪在地上，保持完全不動的狀態，把車停在附近的貨車司機上車後，居然直接往她身上撞過去並且輾壓，留下她痛苦倒在地上。

佛羅里達高速公路巡邏隊(Florida Highway Patrol)表示，受害女子來自開普科勒爾 (Cape Coral)，身受重傷的她後來被送到當地醫院治療，尚無法得知她跪在地上的原因，肇事的白色貨車後來直接開往Boatways Road，目前仍在追查司機下落。

Troopers looking for this pickup truck, it struck a pedestrian at the Cracker Barrel Restaurant off of Palm Beach Blvd in Ft Myers on 3/8/21. Possibly a Ford F250, white in color, towing a utility trailer! Call *FHP or @SWFLCrime8477 with tips! pic.twitter.com/y2p61FKA2C — FHP SWFL (@FHPSWFL) March 9, 2021

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