女子突然跪在地上不動！　貨車司機冷血開車撞倒「輾壓在輪下」

▲司機竟然殘忍輾過女子。(圖/翻攝自Twitter/FHP SWFL)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州警方近來發生一起駭人事件,路上監視器拍到,一名49歲女子突然跪在地上,附近的小貨車司機不但不上前幫助,居然還故意開車撞倒她並狠狠輾過,導致她重傷就醫,殘忍行徑令人髮指。警方目前公布監視器畫面,希望能找到肇事駕駛。

事件8日上午11時30分發生在李郡(Lee County)麥爾茲堡(Fort Myers)一間商店前面的停車場,監視紀錄器可看到,49歲女子不知為何突然跪在地上,保持完全不動的狀態,把車停在附近的貨車司機上車後,居然直接往她身上撞過去並且輾壓,留下她痛苦倒在地上。

佛羅里達高速公路巡邏隊(Florida Highway Patrol)表示,受害女子來自開普科勒爾 (Cape Coral),身受重傷的她後來被送到當地醫院治療,尚無法得知她跪在地上的原因,肇事的白色貨車後來直接開往Boatways Road,目前仍在追查司機下落。

Troopers looking for this pickup truck, it struck a pedestrian at the Cracker Barrel Restaurant off of Palm Beach Blvd in Ft Myers on 3/8/21. Possibly a Ford F250, white in color, towing a utility trailer! Call *FHP or @SWFLCrime8477 with tips! pic.twitter.com/y2p61FKA2C