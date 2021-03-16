中資工廠被燒…外媒：「緬甸軍放火」嫁禍示威者　警消逃亡印度！

▲ 仰光示威者中彈，被緊急送往救治。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

緬甸軍事政變點燃一連串抗議示威，街頭淪為血腥戰場，2月1日至今至少140人死亡。也有說法指出，死亡人數已近200人。軍隊鎮壓之下，已有逾400名緬甸人逃到印度避難。日前仰光多家中資及台資工廠遭人放火，當地目擊者便指出，縱火事件大多是軍隊所為。

印度米佐拉姆邦一名警察15日向《路透社》透露，光是12日一天就有116名緬甸人越過邊境前來。儘管聯邦政府已經命令地方當局，阻擋難民湧入，但山區地形根本難以巡邏。2月底以來，已有逾400名緬甸人逃亡到印度，包括許多警察及消防員，因為他們拒絕服從軍政府要求攻擊示威者的命令，害怕因此受到迫害。

最早流亡印度的一批緬甸人約有100人，目前停留米佐拉姆邦恰姆派鎮。其中一名34歲許男（Khaw）本是緬甸欽邦消防官員，為避免被安全部隊捉住，身上沒有攜帶任何身分證明，但向《路透社》記者展示身穿制服的照片為證。2月18日當上級指示發射水砲驅散示威者，他拒絕從命，和其他20名消防員從此不再去上班。

許男提到，「我支持CDM（反軍政府運動），不想被軍方控制。」加入示威行列後，他和大約30人躲在欽邦一片樹林，本月3日被安全部隊發現，迫使他逃離緬甸，留下妻子和4名孩子，令他非常擔憂。

昨天，大批中资工厂被烧后

缅甸政府于昨天夜里颁布紧急戒严令

缅甸全国进入戒严和临战状态。

晚上上街者会有被射击的危险

我们更有理由相信，烧毁中国工厂的人是军政府雇人干的 pic.twitter.com/yekNXQAM6K — KOKANG OF MYANMAR缅甸果敢 (@shenzhilong001) March 15, 2021

另一方面，緬甸仰光32家中資工廠14日下午被砸、遭人縱火，還有台廠遭受波及，嫌犯目前不明。在緬甸居住多年的一名西方非政府組織負責人向《法廣》表示，大量照片及目擊者證詞都顯示，大多數縱火事件是軍方所為，目的除了轉移外界對血腥鎮壓的注意力並嫁禍給示威者，也是為了促使中資或其他外資企業尋求緬甸軍隊保護，軍方便可賺取金錢。

儘管軍方動用橡皮子彈、催淚瓦斯及實彈鎮壓，緬甸民眾16日仍繼續上街。近幾天死傷人數大幅增加，14日多達74人死亡，15日則傳出至少20人喪命。軍政府宣稱，他們處理「暴亂抗議者」時非常克制，更指責抗議者襲擊警察，危害國家安全。

►緬甸人士曝軍隊射殺「示威者已183死」 美：自私政變非反映民意

►緬甸工廠聚集地！仰光戒嚴範圍擴大至6區 再傳手機斷訊

►緬甸最血腥一天！軍警「開趴狂歡片」流出 圍觀開槍…射中爆歡呼

►聽Podcast掌握國際局勢

►珠光粉色超美！「玫瑰粉」大同電鍋特價2799元