金與正又動怒了！砲轟南韓「背叛同族」棄和平　揚言撕毀軍事協議

▲金與正16日發表聲明砲轟南韓、美國政府，嚴詞強烈。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩的胞妹金與正，今（16）日上午透過官媒，針對南韓與美國發表言辭嗆辣的聲明，認為美韓軍演是南韓「背叛民族」的舉動，除了威脅南韓，恐將撕毀雙方軍事協議、裁撤祖國和平統一委員會，還向拜登政府開嗆，若想睡得安穩就別製造煙硝。

南韓《韓聯社》分析，儘管金與正在今年1月勞動黨第8次全代會上，其官方地位慘遭降等，不僅從政治局候補委員名單中排除，位列勞動黨中央委員會委員，其勞動黨第一副部長的頭銜，也被降等至副部長，然而還是能透過官媒，針對美國、南韓等外交議題向全國民眾發表談話，顯示金與正在北韓國內的影響力並未削減。

根據北韓官媒《朝中社》、黨務機關報《勞動新聞》，金與正16日上午針對南韓與美國發表嚴詞強烈的談話，「南朝鮮（南韓）當局之後無論按照上層指示做了什麼，恐已無法重回3年前的暖春！南朝鮮當局當著全民族的面，再次選擇了『戰爭的3月』、『危機的3月』，而非選擇『溫暖的3月』。」

▲兩韓關係恐難以回到3年前的春天。圖為金與正、南韓總統文在寅。（圖／達志影像／美聯社）

金與正在談話中針對今年3月的美韓聯合軍演發表強烈不滿，表示美韓軍演無論是僅50人參加、亦或100人參加，其規模與形式從來就不是北韓著重的焦點，「無論（軍演）形式再怎麼改變，它還是將矛頭對準同一民族的侵略戰爭演習，在本質上並無變化。」

金與正表示，未來將會嚴密關注南韓當局的行動，一旦有越線的挑釁行為，將不排除爽快地撕毀兩韓軍事協議，甚至裁撤祖國和平統一委員會，該機構為北韓與南韓之間的對話窗口，「南朝鮮當局視我方為敵人，未來沒有任何合作或交流的必要，因此我們正考慮是否裁撤金剛山國際觀光局。」

據悉，今年3月的美韓聯合軍演規模因疫情影響被大幅縮減，軍演將持續至18日，而美國國務卿布林肯、國防部長奧斯丁也將於17、18日訪韓，與南韓當局進行「2+2會談」，除了草簽美韓軍費分攤協議，還可能公佈拜登政府對北韓的戰略方針，因此金與正選擇發表談話的時間點算是相當敏感，可視為北韓對於近期韓半島（朝鮮半島）與國際情勢的回應。

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