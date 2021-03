「無罩搭機」被勸阻！他竟痛毆空服員「在機艙撒尿」　超慘下場曝

▲阿拉斯加航空最近有一名男子在搭機時不戴口罩,還毆打機組人員,並公然便溺。(圖/翻攝自Facebook/@alaskaairlines )

記者葉睿涵/編譯

阿拉斯加航空公司在3月9日從西雅圖飛往丹佛的航班中,美國科羅拉多州的24歲男子格里爾(Landon Grier),因拒絕戴口罩,還在機組人員勸導後,在機艙內便溺並攻擊機組人員,而在飛機落地後當場被捕。他將面臨最高20年的牢獄之災和25萬美元(約新台幣705萬元)的罰款。

據美聯社報導,負責此案的聯邦調查局(FBI)特工丹尼爾(Martin Daniell III)表示,格里爾上機後就開始昏睡,一名機組人員把他叫起,並要求他戴上口罩卻被拒絕。多次勸導未果後,格里爾直接動手毆打空服員。隨後,乘客向機組人員反映,格里爾正坐在自己的位子上撒尿。

NEW: Landon Grier, 24, of Cañon City is accused of not wearing a mask and then peeing in his seat while on a flight from Seattle to Denver. On top of that, the flight experienced a mechanical issue, prompting an emergency landing. He faces a federal charge. #9NEWS pic.twitter.com/PKvI3BVz1W