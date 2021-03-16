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美國務卿首訪日本！　「2+2會談」料達成聯合抗中國、北韓共識

▲▼美國務卿布林肯出訪日本。（圖／路透）

▲美國務卿布林肯與防長奧斯丁在15日出訪日本，並將在18日訪問南韓。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）15日抵達日本東京，開始對日本和南韓為期4天的訪問。此行旨在重申美國在川普採取更具對抗性的態度後，對該地區以及兩國聯盟的承諾，同時也凸顯了新一屆政府極其關注中國在印太地區日益增長的影響力。

綜合路透社等外媒報導，這是拜登上任後，其內閣成員的首次海外之行。專家表示，美國與日韓的會議議題將涵蓋南海和東海的航行自由、半導體供應鏈安全、北韓核問題以及緬甸的軍事政變。美國國務院透露，他們希望在本次的行程中，與日韓兩國就如何處理北韓問題達成共識。

▲▼美國務卿布林肯出訪日本。（圖／路透）

▲專家預計，中國日益增強的勢力與北韓的核問題將是此次出訪行程的關注點。（圖／路透）

美國與日本的第一場「日美安全保障協議委員會」會談將在16日舉行，屆時，布林肯與奧斯丁將與日本外相茂木敏充及防衛大臣岸信夫進行對談。分析人士預計，日本政府應該會在對談中，尋求美國對其即將舉行的東京奧運與四方峰會上幾個議題的支持。

布林肯和奧斯丁預計將對日本首相菅義偉（Yoshihide Suga）進行禮節性拜訪，並在18日出訪南韓首爾，與外交部長鄭義溶及國防部長徐旭進行「2+2會談」。結束日韓的訪問後，奧斯丁將動身前往印度，而布林肯則會回到美國，與中國的楊潔篪和王毅會面。

►美國務卿、防長月中啟程！首站出訪日韓「2+2會談」　青瓦台召NSC
►美中「擬面談修復關係」！　傳布林肯、楊潔篪將在阿拉斯加會面

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