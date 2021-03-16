對紅肉過敏！他吃漢堡「整個癢爆」...差點小命不保

▲一名男子罹患不能吃紅肉的罕見過敏症狀，可能因為吃漢堡而過敏死亡。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

披薩、漢堡是許多人心中的美食之一，不過並不是每個人都能大肆享用，對於罹患罕見過敏性疾病的人來說，只要一吃到含有紅肉的食物，便會引發過敏症狀，嚴重還可能引起過敏性休克，甚至死亡。

據英國《太陽報》報導，英國37歲的環境科學家杭特（Scott Hunter）就是少數不能吃漢堡的人，他罹患一種稱為「α-半乳糖苷寡糖症候群」（Alpha-gal syndrome，AGS）的罕見疾病，使得他不能吃漢堡、披薩。據美國梅約醫院（Mayo Clinic）官網的介紹，α-半乳糖苷寡糖症候群是一種會對紅肉，或其他哺乳動物製品產生過敏的罕見疾病。

在美國多數的案例中，患者通常是被一種稱為「美洲鈍眼蜱」（Lone Star tick，又稱孤星蜱）叮咬到才誘發出來，美洲鈍眼蜱叮咬人體後，會將人體沒有的「α-半乳糖苷酶」送進人體，進而觸發免疫系統反應，之後便會對牛肉、豬肉、羊肉或其他哺乳動物的紅肉製品產生輕度到重度的過敏反應。

#EXCLUSIVE: One burger could kill man due to ultra-rare allergy caused by tick bite https://t.co/fuNX75OiHb pic.twitter.com/8ZiYzDi310 — The US Sun (@TheSunUS) March 15, 2021

所以杭特不只是吃到漢堡會引發過敏，甚至是吃到培根、土耳其沙威瑪、香腸等，就會過敏發癢。杭特表示，他花了10年的時間才終於搞懂是什麼東西讓自己過敏，雖然現在可吃雞肉和魚肉，但他表示，「我有時還是會很想念紅肉，前幾天我嚐了一點辣味義式香腸披薩，看自己的身體會不會有反應，結果真的過敏了。」

要預防罹患這種罕見疾病，避免被帶有alpha-gal醣類的蚊蟲叮咬是關鍵，若有去草木茂密的地方，一定要穿著長袖、長褲並噴灑驅蟲劑，另外在戶外待上一段時間後，也要徹底地進行全身檢查，看有無任何蚊蟲在身上。