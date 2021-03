對紅肉過敏！他吃漢堡「整個癢爆」...差點小命不保

▲一名男子罹患不能吃紅肉的罕見過敏症狀,可能因為吃漢堡而過敏死亡。(圖/取自免費圖庫pixabay)

實習記者黃品臻/綜合報導

披薩、漢堡是許多人心中的美食之一,不過並不是每個人都能大肆享用,對於罹患罕見過敏性疾病的人來說,只要一吃到含有紅肉的食物,便會引發過敏症狀,嚴重還可能引起過敏性休克,甚至死亡。

據英國《太陽報》報導,英國37歲的環境科學家杭特(Scott Hunter)就是少數不能吃漢堡的人,他罹患一種稱為「α-半乳糖苷寡糖症候群」(Alpha-gal syndrome,AGS)的罕見疾病,使得他不能吃漢堡、披薩。據美國梅約醫院(Mayo Clinic)官網的介紹,α-半乳糖苷寡糖症候群是一種會對紅肉,或其他哺乳動物製品產生過敏的罕見疾病。

在美國多數的案例中,患者通常是被一種稱為「美洲鈍眼蜱」(Lone Star tick,又稱孤星蜱)叮咬到才誘發出來,美洲鈍眼蜱叮咬人體後,會將人體沒有的「α-半乳糖苷酶」送進人體,進而觸發免疫系統反應,之後便會對牛肉、豬肉、羊肉或其他哺乳動物的紅肉製品產生輕度到重度的過敏反應。

#EXCLUSIVE: One burger could kill man due to ultra-rare allergy caused by tick bite https://t.co/fuNX75OiHb pic.twitter.com/8ZiYzDi310