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OL入職5天遭性騷！「上下失守」反抗慘被辭退　主管：想開點哈~

▲▼OL出差遭性騷擾。（圖／翻攝自搜狐視頻）

▲OL出差遭性騷擾。（圖／翻攝自搜狐視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

「我坐桌子旁唱歌，他過來暗示我，手直接從我衣服領口伸進去……，」廣州一正妹才剛剛入職新公司，就跟長官前往江西出差，之後在飯局上遭到一公職人員性騷擾。隨後，女孩不堪受辱，以請假為由離開，事後卻被長官逼迫離職。

據《沸點新聞》報導，3月14日，小李3月3日入職某公司，3月8日和長官在江西出差，遭到一公務員性騷擾。她稱，飯局上這名公職人員讓自己留下電話，之後趁機猥褻。

當天究竟發生什麼？聊天紀錄日前曝光，讓人不堪入目。小李回憶稱，色狼姓蘭，「我們吃了一半，那個姓蘭的才過來，突然叫我說，妳過來了電話也留一下，我出於應酬方式也過去給他留了電話，在我轉身留完電話把手機給他了之後，他就摸了一下我的屁股，我就一臉匪夷所思但是我也沒有說出來。」

▲▼OL出差遭性騷擾。（圖／翻攝自搜狐視頻）

▲OL明確表示不能接受這樣的工作性質。（圖／翻攝自搜狐視頻）

她進一步表示，「後面就去KTV包廂，在門口的時候他就對我又摟又抱，可能我反抗的次數多了又藉口出去外面，他就跟他們兩個（主管和老闆）說我這個人不行，這樣不對，讓我道歉。我就迫於無奈跟他道歉，他就說，『嗯這樣子才對嘛』。」

小李氣憤稱，「然後又開始對我又摸又抱，過了不到1分鐘他直接強吻我，然後我把他推開，我就坐在桌子上面唱歌，然後他過來暗示我要跟我發生關係，直接就從我的衣服領口伸進去摸到我胸部，後面我反抗他就直接撩我裙子，直接往我隱私部位裡面去摸，那天穿的絲襪已經直接被撕破了。」

▲▼OL出差遭性騷擾。（圖／翻攝自搜狐視頻）

▲OL對加害者表示會報案。（圖／翻攝自搜狐視頻）

小李表示，當時，自己的盧姓主管看到全過程，但並未上前阻止蘭男的行為。她說，盧主管事後還傳簡訊稱，「今晚受委屈了哈，人在江湖，有時候也是很無奈的身不由己，逢場作戲，想開一點。」

不過，小李並不接受這樣的說法，嚴肅回覆「我可能不適合這份工作」，以請假為由回到了廣州。事後，老闆直接結算工資，讓小李離職，並告知不要鬧事情。目前，小李已在江西和廣東兩地報警。

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