美艦去年過境台海13次「創14年新高」！　美媒：反制北京軍事擴張

▲ 約翰芬恩號10日通過台灣海峽。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國軍艦過去2年間通過南海及台灣海峽頻率急遽上升，2020年穿越台灣海峽13次，達到14年來最高，被中國視為挑釁行為。美媒分析，海軍活動增加反映前總統川普政府對中國的強硬態度，以及五角大廈對抗北京軍事擴張的努力。

《美聯社》15日援引美國海軍統計數據報導，美國軍艦2019年在中國宣稱擁有主權或其開發的人工島嶼附近演習共10次，2020年又有10次，較2014年增加一倍；2020年則穿越台灣海峽多達13次，創下14年來最高紀錄。

美國前總統歐巴馬任期最後2年間，隨著美國將軍事焦點自中東戰爭轉移至亞洲，軍艦過境台海次數約為每年12次。川普任期最初2年，美軍這類行動不多，但在2019年增至9次，2020年更增加至13次。2021年至今已有2次，包括10日通過的亞里柏克級驅逐艦「約翰芬恩號」（USS John Finn DDG 113）。

《美聯社》指出，軍艦過境是美軍可在不發生任何實際衝突的情況下，明確表達反對中國領土主張的方式。在川普領導下，美國軍艦在太平洋地區動作頻頻，也令人們對新政府未來的行動產生好奇。

拜登政府現正尋求加強與太平洋國家接觸，以對抗中國日益增強的影響力。國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）及國務卿布林肯（Antony Blinken）二名高級內閣成員15日便動身赴日本東京，進行上任來首次海外訪問，努力鞏固與盟國關係。

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