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英國將公布30年來「最重大外交策略」　脫歐後抗中！印太部署航母

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

英國脫歐引發正反兩派爭論，根據路透社消息透露，英國將於16日發布關於脫歐後的外交重點政策的聲明文件，其中指出英國未來將企圖擴大在印度、太平洋地區的影響力以對抗中國，同時保持與美國間的穩固關係。

據路透社事先取得的消息指出，英國預定於當地時間16日上午11時30分發布外交與國防政策文件，這將是自30年前冷戰結束以來，最大規模的政策宣告。自從激烈的脫歐結束以來，首相強生（Boris Johnson）承諾將帶領英國進入新時代，以合作與自由貿易為基礎，重返世界權力舞台。

報導指出，英國政府稱印太地區逐步成為「世界最重要的地區政治核心」，因此計劃於此地區部署航母，並於4月進行此前推遲的印度訪問行程。路透分析，中國與英國因為香港問題、中資安全憂慮等事件，兩國關係已出現嚴重摩擦，伊麗莎白女王航母部署印太勢必會加劇南海的軍事緊張。

聲明文件也強調了與美國關係的重要性，包括兩國在捍衛民主、人權與反恐的議題上的共同合作。此外，英國正在尋求與美國達成一項貿易協定，並希望拜登政府對英國在外交優先事項的地位作出保證。

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