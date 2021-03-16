G奶風俗孃捲2億「高雄豪宅」曝　帶小王澳門賭千萬！綠帽夫傻扛罪

▲為了洗贓款，呂美智以妹妹黃美信的名義，買下高雄市美術館精華地段大樓的一戶房產。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

日本三協株式會社前總務課長中澤祥基（中澤），娶了在日本陪酒大他9歲的台籍妻子呂美智（呂女），2人合謀暗槓公款，計畫縝密；2014年，中澤一口氣捲走近5.5億日幣公款（約台幣2億），後，先將錢分批匯入呂女帳戶，呂女領光帳戶內錢，在日本先買了數個名錶和名牌包，為築起防火牆，2人辦理假離婚，相偕攜鉅款潛逃台灣，在各大百貨公司及名牌專店，狂買名牌包、名錶及豪宅洗錢，爽過奢華富豪生活。

警方調查發現，中澤祥基夫妻捲款計畫縝密，2013年8月間，呂女先以台幣2590萬買下鳥松區透天電梯豪宅，在4個月內以現金付清全部房價，作為隔年潛逃回台的落腳處。

2014年，中澤夫妻先行辦理假離婚，呂女領光丈夫存入帳戶內約2億台幣的公款，和丈夫連袂在日本購買名牌包和名錶後，和「前夫」攜手帶著鉅款潛逃回台，展開令人瞠目結舌的洗錢行為，由於逃離日本過於匆忙，3支名錶來不及取貨，精品店找不到人，知會三協株式會社，中澤盜領公款一事才東窗事發。

▲美智找妹妹黃美信加入買房洗錢行列，最後雙雙被移送法辦，而呂美智的住處還被搜出許多名牌包。

警方從查扣生活明細及發票發現，中澤夫妻來台後，為掩飾不法所得，切斷犯罪行為間的關連性，先在台灣開立多個金融帳戶、辦理信用卡，並分次至銀樓將日圓兌換為台幣後，前往高雄市漢神等各大百貨公司精品店，以現金或「閃靈刷手」之姿，狂買各式名牌包、皮件、皮夾、項鍊、鑽戒等精品，因出手闊綽，在精品店立馬升等為VIP客戶。

呂女後來將精品轉售商店變現，鍾愛名錶的中澤則購買百達翡麗、伯爵和勞力士等名錶收藏。

中澤夫妻除買名牌包、錶過著貴婦、富豪享樂生活外，呂女還以妹妹黃女名義，一口氣以1200萬買下美術館附近一間大樓房產，再以200萬買下三民區一間套房，狡兔三窟，做為日後警方查上門的藏身處。

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捲走▲公款潛逃來台的中澤夫妻揮金如土，根據警方估算，丈夫中澤祥基每月開銷約新台幣20萬元，「前妻」呂美智開銷更高達60萬元。

擁有G奶的台籍風俗孃人妻呂美智（呂女），年過半百仍風韻猶存，年輕時曾涉及多起詐欺案，30多歲赴日在歌舞伎町風俗店「打工」，還取了「千夏」日本名，後來轉至卡拉ＯＫ店陪酒，因身段柔軟、作風豪邁，讓在三協株式會社擔任總務課長的中澤祥基（中澤）一見傾心，墜入情網，兩人結婚後，合謀捲2億公款潛逃台灣，中澤祥基落網時，一度護妻扛責，殊不知呂女早讓他戴綠帽，數次帶著小王到澳門「極樂豪賭」輸掉上千萬。

本刊調查，中澤夫婦為規避台日警方追查公款下落，來台後狂買名牌精品、名錶及房產洗錢，承辦警方表示，中澤祥基落網當下，整個人似乎鬆了一口氣，曾表示「終於可以安心睡覺了」。

▲呂美智和中澤祥基捲款來台後，過著豪奢生活，狂買百達翡麗等名錶精品。

警方透露，中澤除態度坦然外，還刻意想保護妻子呂女及小姨子，應訊時一肩扛責強調：「買了很多名牌變現，但記不清楚買了多少，我一人做事一人當。」顯見對妻子用情至深。

相較於丈夫坦承及護花犯後態度，警方查扣夫妻倆洗錢相關證據及明細後，意外發現呂女沉迷賭博，調閱呂女出入境紀錄，驚見呂女瞞著中澤，和不同男人每年至澳門至少旅遊3次，豪賭揮霍花費上千萬，懷疑中澤在不知情情況下被戴綠帽，呂女趁帶著小王出國享樂期間，帶著贓物到當地變現銷贓，在小王身上應該花了不少錢。

▲警方在中澤夫妻住所查扣琳瑯滿目的名牌皮件、鑽飾、紫水晶及名錶等近百件贓物，一度多到連電梯都塞不下。

據了解，呂女在偵訊期間，避重就輕，不願說明金錢流向，因害怕遭羈押，才坦言贓款用來購置房地產、金飾、名錶。

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