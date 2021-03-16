　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

G奶風俗孃捲2億「高雄豪宅」曝　帶小王澳門賭千萬！綠帽夫傻扛罪

為了洗贓款，呂美智以妹妹黃美信的名義，買下高雄市美術館精華地段大樓的一戶房產。（圖／宋岱融攝）

▲為了洗贓款，呂美智以妹妹黃美信的名義，買下高雄市美術館精華地段大樓的一戶房產。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT 

日本三協株式會社前總務課長中澤祥基（中澤），娶了在日本陪酒大他9歲的台籍妻子呂美智（呂女），2人合謀暗槓公款，計畫縝密；2014年，中澤一口氣捲走近5.5億日幣公款（約台幣2億），後，先將錢分批匯入呂女帳戶，呂女領光帳戶內錢，在日本先買了數個名錶和名牌包，為築起防火牆，2人辦理假離婚，相偕攜鉅款潛逃台灣，在各大百貨公司及名牌專店，狂買名牌包、名錶及豪宅洗錢，爽過奢華富豪生活。

警方調查發現，中澤祥基夫妻捲款計畫縝密，2013年8月間，呂女先以台幣2590萬買下鳥松區透天電梯豪宅，在4個月內以現金付清全部房價，作為隔年潛逃回台的落腳處。

2014年，中澤夫妻先行辦理假離婚，呂女領光丈夫存入帳戶內約2億台幣的公款，和丈夫連袂在日本購買名牌包和名錶後，和「前夫」攜手帶著鉅款潛逃回台，展開令人瞠目結舌的洗錢行為，由於逃離日本過於匆忙，3支名錶來不及取貨，精品店找不到人，知會三協株式會社，中澤盜領公款一事才東窗事發。

 美智找妹妹黃美信加入買房洗錢行列，最後雙雙被移送法辦，而呂美智的住處還被搜出許多名牌包。（圖／警方提供）

▲美智找妹妹黃美信加入買房洗錢行列，最後雙雙被移送法辦，而呂美智的住處還被搜出許多名牌包。 

警方從查扣生活明細及發票發現，中澤夫妻來台後，為掩飾不法所得，切斷犯罪行為間的關連性，先在台灣開立多個金融帳戶、辦理信用卡，並分次至銀樓將日圓兌換為台幣後，前往高雄市漢神等各大百貨公司精品店，以現金或「閃靈刷手」之姿，狂買各式名牌包、皮件、皮夾、項鍊、鑽戒等精品，因出手闊綽，在精品店立馬升等為VIP客戶。

呂女後來將精品轉售商店變現，鍾愛名錶的中澤則購買百達翡麗、伯爵和勞力士等名錶收藏。

中澤夫妻除買名牌包、錶過著貴婦、富豪享樂生活外，呂女還以妹妹黃女名義，一口氣以1200萬買下美術館附近一間大樓房產，再以200萬買下三民區一間套房，狡兔三窟，做為日後警方查上門的藏身處。

延伸閱讀
柔道國手酒駕自撞！慘死學妹背景辛酸　「低收身分曝光」還有5妹妹
氣象局長曝台美「水氣差異圖」嘆「空空VS.巨大」　網驚呼：台灣怎麼了
我的網紅女友1／溫馨接送用餐　朱軒洋同居情曝光

捲走公款潛逃來台的中澤夫妻揮金如土，根據警方估算，丈夫中澤祥基每月開銷約新台幣20萬元，「前妻」呂美智開銷更高達60萬元。（圖／本刊繪圖組）捲走▲公款潛逃來台的中澤夫妻揮金如土，根據警方估算，丈夫中澤祥基每月開銷約新台幣20萬元，「前妻」呂美智開銷更高達60萬元。

擁有G奶的台籍風俗孃人妻呂美智（呂女），年過半百仍風韻猶存，年輕時曾涉及多起詐欺案，30多歲赴日在歌舞伎町風俗店「打工」，還取了「千夏」日本名，後來轉至卡拉ＯＫ店陪酒，因身段柔軟、作風豪邁，讓在三協株式會社擔任總務課長的中澤祥基（中澤）一見傾心，墜入情網，兩人結婚後，合謀捲2億公款潛逃台灣，中澤祥基落網時，一度護妻扛責，殊不知呂女早讓他戴綠帽，數次帶著小王到澳門「極樂豪賭」輸掉上千萬。

本刊調查，中澤夫婦為規避台日警方追查公款下落，來台後狂買名牌精品、名錶及房產洗錢，承辦警方表示，中澤祥基落網當下，整個人似乎鬆了一口氣，曾表示「終於可以安心睡覺了」。

呂美智和中澤祥基捲款來台後，過著豪奢生活，狂買百達翡麗等名錶精品。（圖／警方提供）

▲呂美智和中澤祥基捲款來台後，過著豪奢生活，狂買百達翡麗等名錶精品。

警方透露，中澤除態度坦然外，還刻意想保護妻子呂女及小姨子，應訊時一肩扛責強調：「買了很多名牌變現，但記不清楚買了多少，我一人做事一人當。」顯見對妻子用情至深。

相較於丈夫坦承及護花犯後態度，警方查扣夫妻倆洗錢相關證據及明細後，意外發現呂女沉迷賭博，調閱呂女出入境紀錄，驚見呂女瞞著中澤，和不同男人每年至澳門至少旅遊3次，豪賭揮霍花費上千萬，懷疑中澤在不知情情況下被戴綠帽，呂女趁帶著小王出國享樂期間，帶著贓物到當地變現銷贓，在小王身上應該花了不少錢。

警方在中澤夫妻住所查扣琳瑯滿目的名牌皮件、鑽飾、紫水晶及名錶等近百件贓物，一度多到連電梯都塞不下。（圖／警方提供）

▲警方在中澤夫妻住所查扣琳瑯滿目的名牌皮件、鑽飾、紫水晶及名錶等近百件贓物，一度多到連電梯都塞不下。

據了解，呂女在偵訊期間，避重就輕，不願說明金錢流向，因害怕遭羈押，才坦言贓款用來購置房地產、金飾、名錶。

延伸閱讀
喝超過3杯水就會死！ 她患罕病爆瘦38kg　腎只剩1％功能
「千里背瘋母上大學」少年拒239萬年薪　回鄉致力教育：思想上的貧窮更可怕
我的網紅女友1／溫馨接送用餐　朱軒洋同居情曝光

 
ET快訊
快訊／遭無照富少撞擊　23歲女騎士搶救9天不治
快訊／高雄男砍《含羞草》團員　突遭黑衣人強押動私刑
男友收入才6萬！精算女嫌：收入沒10萬「沒勇氣結婚」　想到就
台籍G奶風俗孃捲2億！　潛逃高雄極樂行蹤曝「貴婦淪清潔工」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄男想「鬆一下」上網找純按摩　掏15萬買點數...這下慘了

我在案發現場／蛇蠍女編3套劇本亂偵辦　測謊專家4題組擊潰心防

快訊／無照醫美富少賓士衝撞！　女騎士搶救9天宣告不治

高雄男嬰猝死揭3家人吸安　毒窟內8幼童天真玩耍！社會局曝現況

台南女兵想不開「見警趕到往橋衝」　及時攔阻「緊捉她手」安撫

快訊／高雄男遭黑衣人強押動私刑　疑涉《含羞草》團員舞廳遭砍案

「一團黑黑的」離奇畫面曝！24歲騎士和砂石車碰撞亡　家屬蹲地哭

G奶風俗孃捲2億「高雄豪宅」曝　帶小王澳門賭千萬！綠帽夫傻扛罪

台籍G奶風俗孃捲2億！潛逃高雄極樂行蹤曝　豪奢貴婦淪清潔女工

「你有女友了！」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

鍾漢良聽聞「夫人」譚松韻懷孕..欲言又止　拉她坐腿上：妳想要孩子，我可以幫忙

李現.關曉彤.THE9現身歐陽娜娜Vlog　鄧紫棋想耍溫柔..結果噴笑秒破功XD

高雄男想「鬆一下」上網找純按摩　掏15萬買點數...這下慘了

我在案發現場／蛇蠍女編3套劇本亂偵辦　測謊專家4題組擊潰心防

快訊／無照醫美富少賓士衝撞！　女騎士搶救9天宣告不治

高雄男嬰猝死揭3家人吸安　毒窟內8幼童天真玩耍！社會局曝現況

台南女兵想不開「見警趕到往橋衝」　及時攔阻「緊捉她手」安撫

快訊／高雄男遭黑衣人強押動私刑　疑涉《含羞草》團員舞廳遭砍案

「一團黑黑的」離奇畫面曝！24歲騎士和砂石車碰撞亡　家屬蹲地哭

G奶風俗孃捲2億「高雄豪宅」曝　帶小王澳門賭千萬！綠帽夫傻扛罪

台籍G奶風俗孃捲2億！潛逃高雄極樂行蹤曝　豪奢貴婦淪清潔女工

「你有女友了！」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

吳釗燮：鼓勵緬甸台商掛國旗　做出跟中國區隔的作為

高雄男想「鬆一下」上網找純按摩　掏15萬買點數...這下慘了

新台幣開盤升3.3分　為28.21元

我在案發現場／蛇蠍女編3套劇本亂偵辦　測謊專家4題組擊潰心防

2021母親節必買「加大版」保養神品！SK-II青春露、海洋拉娜乳霜、靈芝水全都有

體操學校5童遭「打火機燒屁股、鼻灌蛋液」　霸凌男竟不需負刑責

鄭運鵬批國民黨立委「踩藻礁」　蘇貞昌：專業的事就尊重專業

墨拳王為擊敗梅威瑟竟「喝尿」　結果被揍倒輸了比賽

快訊／無照醫美富少賓士衝撞！　女騎士搶救9天宣告不治

高雄男嬰猝死揭3家人吸安　毒窟內8幼童天真玩耍！社會局曝現況

21歲女和「愛了5年的喪屍」結婚 抱起深情親吻稱：接受她的一切

社會熱門新聞

載瓦斯桶大叔按喇叭　惹怒「藥仔組」屁孩亮彈簧刀

控女友遭馬偕醫性侵　男友出面回應了：人渣醫生

男嬰猝死驚爆染毒！檢急搜「毒窟」救出8幼童

G奶妻枕邊風總務課長凍抹條　捲2億公款潛逃極樂高雄

馬偕狼醫性侵！　學妹深夜發58字：不會被擊倒

電梯故障！保全開門一跳墜B3慘死

「你有女友了」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

獨／買百萬重機挨轟　小鮮肉打臉酸民

疑女友談分手　台中高二生墜樓「脊椎粉碎」

嘉義女控被性侵！她作證「表姊80kg以上」護男友

即／男遭黑衣人強押動私刑　疑涉含羞草團員舞廳遭砍案

死綠鬣蜥「放水流掛樹頭」　網紅籲自律遭酸賺點閱

機車撞腳踏車女騎士滑行40公尺起火燃燒

無照富少母鞠躬道歉　3頁聲明曝：兒子正在接受治療

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

只准報醫學院！媽逼重考9年...她怒弒母+分屍

載瓦斯桶大叔按喇叭　惹怒「藥仔組」屁孩亮彈簧刀

倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

連人帶車倒路邊！29歲男上完大夜險猝死

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

《我只喜歡你》CP成真！張雨劍承認「跟吳倩已婚有女兒」

譚松韻被瘋傳祕婚！證實「的確結了又離」　粉絲笑了

控女友遭馬偕醫性侵　男友出面回應了：人渣醫生

帥氣小鮮肉買百萬重機　全貸84期驚呆網友

Rain怒吼新人　車銀優天使舉止暖哭粉絲

不吃「日久生情」套路的3大星座

揭分手鳳梨真正原因　罔腰曝喜訊：真的會有一個小孩

內褲黏到爆！阿兵哥「噴黃綠起司醬」　醫疑中鏢…1週後尷尬

星巴克3／15起「連續5天」買1送1

《古惑仔》張耀揚近況曝光！　壯到把襯衫撐爆

更多

最夯影音

更多
自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌
淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面