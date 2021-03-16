台籍G奶風俗孃捲2億！潛逃高雄極樂行蹤曝　豪奢貴婦淪清潔女工

▲三協株式會社前總務課長中澤祥基（左）當年盜用公款後，與曾從事風俗業的台籍妻子呂美智（右）潛逃來台，在高雄過著豪奢生活。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

日本三協株式會社前總務課長中澤祥基，15年前因戀上赴日陪酒的G奶風俗孃呂美智，兩人結婚後，合謀暗槓公款；2014年，捲走5.4億日幣公款（約台幣2億），先辦理假離婚，再相偕攜鉅款潛逃台灣，狂買名牌包、名錶及豪宅置產洗錢，爽過奢豪生活；本刊掌握消息，中澤因犯《洗錢防制法》被判3年8個月有期徒刑，去年10月入監成階下囚，妻子則還在上訴，因經濟困頓，目前靠當清潔婦維生。

日本專門生產讀卡器、工業機器人及鏡頭控制器等設備的三協株式會社，2014年爆發公款遭掏空25億日元（約台幣7億元），當時擔任總務課長的中澤祥基（中澤、47歲）和台籍妻子呂美智（56歲，呂女）盜走公款後，在日本人間蒸發。

日本警視廳追查多年，發現中澤夫妻潛逃台灣躲藏，2018年初，函請刑事局國際科，協助緝拿在日本被列為重大經濟犯的中澤祥基。

▲呂美智遭法院判刑3年2個月，財產也被扣押，昔日的貴婦如今只能靠清潔工作餬口。

刑事局國際科警方追查發現，中澤夫婦落腳在高雄市鳥松區一棟電梯透天豪宅，開始進行蒐證，發現當年以「觀光」名義來台的中澤，因想念日本家人，加上自認為風頭已過，2018年4月16日前往移民署繳納1萬元逾期居留罰金，警方研判中澤打算潛逃出境，4天後收網，逮捕中澤夫婦及呂女妹妹黃美信（從母姓、黃女、54歲），揭開這對「跨國神鬼鴛鴦大盜」在台的洗錢豪奢行為！

警方從查扣生活明細及發票發現，中澤夫妻藏匿在台4年期間，先到銀樓將日圓換成台幣後，狂買各大國際名牌的精品皮件、皮夾、皮包、鑽飾及名錶，3人沒工作、沒收入，卻經常出入5星級飯店和高檔餐廳，大手筆洗錢揮霍，光是呂女每月開銷就高達60萬，中澤則月花20萬。

本刊調查，中澤夫妻除買名牌包、名錶過著貴婦、富豪享樂生活外，呂女還以妹妹黃女名義，一口氣1200萬買下美術館附近一間大樓房產，再以200萬買下三民區一間套房，做為日後警方查上門的藏身處。

▲呂美智和老公躲藏在高雄市鳥松區的透天豪宅裡，夫妻倆狂買各種珠寶和名錶，再轉賣變現。

一審期間，呂女妹妹黃女曾暗自將美術館房產以896萬元轉售償債，後遭法院扣押；最高法院去年8月認定3人層層洗錢行為，已嚴重妨害日本司法機關對犯罪追訴，使我國背負防制洗錢不力的負面形象，依《洗錢防制法》判處中澤3年8月個月有期徒刑，併科罰金50萬元；呂女判處3年2個月，併科罰金35萬元；黃女則判處2年8個月，併科罰金25萬。

本刊掌握消息，中澤和黃女去年10月已分別入監服刑，曾風光一時的呂女，連當初答應三協株式會社先付30萬元和解金至今未付；當初呂女所購買的透天電梯豪宅，因法院認定是來台前購買，非洗錢犯行所為，但仍可作為檢察官追徵或執行標的，3年後，本刊記者重回現場，發現該間透天豪宅已成律師事務所，呂女靠著打掃清潔工作度日。

在台灣已成階下囚的中澤祥基，執行完刑期或赦免後，將會遭台灣驅逐出境；據了解，日方和刑事局已有默契，一旦確定中澤出獄及遣返時間，日方將派人來台將中澤押解回日，「中澤」案可望開啟台日建立司法互助合作契機；中澤返日後，將有另一場牢獄等著他！

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