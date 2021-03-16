　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台籍G奶風俗孃捲2億！潛逃高雄極樂行蹤曝　豪奢貴婦淪清潔女工

三協株式會社前總務課長中澤祥基（左）當年盜用公款後，與曾從事風俗業的台籍妻子呂美智（右）潛逃來台，在高雄過著豪奢生活。（圖／讀者提供）

▲三協株式會社前總務課長中澤祥基（左）當年盜用公款後，與曾從事風俗業的台籍妻子呂美智（右）潛逃來台，在高雄過著豪奢生活。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

日本三協株式會社前總務課長中澤祥基，15年前因戀上赴日陪酒的G奶風俗孃呂美智，兩人結婚後，合謀暗槓公款；2014年，捲走5.4億日幣公款（約台幣2億），先辦理假離婚，再相偕攜鉅款潛逃台灣，狂買名牌包、名錶及豪宅置產洗錢，爽過奢豪生活；本刊掌握消息，中澤因犯《洗錢防制法》被判3年8個月有期徒刑，去年10月入監成階下囚，妻子則還在上訴，因經濟困頓，目前靠當清潔婦維生。

日本專門生產讀卡器、工業機器人及鏡頭控制器等設備的三協株式會社，2014年爆發公款遭掏空25億日元（約台幣7億元），當時擔任總務課長的中澤祥基（中澤、47歲）和台籍妻子呂美智（56歲，呂女）盜走公款後，在日本人間蒸發。

日本警視廳追查多年，發現中澤夫妻潛逃台灣躲藏，2018年初，函請刑事局國際科，協助緝拿在日本被列為重大經濟犯的中澤祥基。

呂美智遭法院判刑3年2個月，財產也被扣押，昔日的貴婦如今只能靠清潔工作餬口。（圖／本刊繪圖組）

▲呂美智遭法院判刑3年2個月，財產也被扣押，昔日的貴婦如今只能靠清潔工作餬口。

刑事局國際科警方追查發現，中澤夫婦落腳在高雄市鳥松區一棟電梯透天豪宅，開始進行蒐證，發現當年以「觀光」名義來台的中澤，因想念日本家人，加上自認為風頭已過，2018年4月16日前往移民署繳納1萬元逾期居留罰金，警方研判中澤打算潛逃出境，4天後收網，逮捕中澤夫婦及呂女妹妹黃美信（從母姓、黃女、54歲），揭開這對「跨國神鬼鴛鴦大盜」在台的洗錢豪奢行為！

警方從查扣生活明細及發票發現，中澤夫妻藏匿在台4年期間，先到銀樓將日圓換成台幣後，狂買各大國際名牌的精品皮件、皮夾、皮包、鑽飾及名錶，3人沒工作、沒收入，卻經常出入5星級飯店和高檔餐廳，大手筆洗錢揮霍，光是呂女每月開銷就高達60萬，中澤則月花20萬。

本刊調查，中澤夫妻除買名牌包、名錶過著貴婦、富豪享樂生活外，呂女還以妹妹黃女名義，一口氣1200萬買下美術館附近一間大樓房產，再以200萬買下三民區一間套房，做為日後警方查上門的藏身處。

呂美智和老公躲藏在高雄市鳥松區的透天豪宅裡，夫妻倆狂買各種珠寶和名錶，再轉賣變現。（圖／警方提供）

▲呂美智和老公躲藏在高雄市鳥松區的透天豪宅裡，夫妻倆狂買各種珠寶和名錶，再轉賣變現。

一審期間，呂女妹妹黃女曾暗自將美術館房產以896萬元轉售償債，後遭法院扣押；最高法院去年8月認定3人層層洗錢行為，已嚴重妨害日本司法機關對犯罪追訴，使我國背負防制洗錢不力的負面形象，依《洗錢防制法》判處中澤3年8月個月有期徒刑，併科罰金50萬元；呂女判處3年2個月，併科罰金35萬元；黃女則判處2年8個月，併科罰金25萬。

本刊掌握消息，中澤和黃女去年10月已分別入監服刑，曾風光一時的呂女，連當初答應三協株式會社先付30萬元和解金至今未付；當初呂女所購買的透天電梯豪宅，因法院認定是來台前購買，非洗錢犯行所為，但仍可作為檢察官追徵或執行標的，3年後，本刊記者重回現場，發現該間透天豪宅已成律師事務所，呂女靠著打掃清潔工作度日。

在台灣已成階下囚的中澤祥基，執行完刑期或赦免後，將會遭台灣驅逐出境；據了解，日方和刑事局已有默契，一旦確定中澤出獄及遣返時間，日方將派人來台將中澤押解回日，「中澤」案可望開啟台日建立司法互助合作契機；中澤返日後，將有另一場牢獄等著他！

延伸閱讀
40 歲了只剩「顏值」！ 張柏芝被嗆唱跳不行無奈回應
燒夫前空姐控公婆霸凌！關鍵影片曝光　她暴打婆婆「自潑辣油」真相逆轉
我的網紅女友1／溫馨接送用餐　朱軒洋同居情曝光

ET快訊
快訊／遭無照富少撞擊　23歲女騎士搶救9天不治
快訊／高雄男砍《含羞草》團員　突遭黑衣人強押動私刑
男友收入才6萬！精算女嫌：收入沒10萬「沒勇氣結婚」　想到就
台籍G奶風俗孃捲2億！　潛逃高雄極樂行蹤曝「貴婦淪清潔工」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄男想「鬆一下」上網找純按摩　掏15萬買點數...這下慘了

我在案發現場／蛇蠍女編3套劇本亂偵辦　測謊專家4題組擊潰心防

快訊／無照醫美富少賓士衝撞！　女騎士搶救9天宣告不治

高雄男嬰猝死揭3家人吸安　毒窟內8幼童天真玩耍！社會局曝現況

台南女兵想不開「見警趕到往橋衝」　及時攔阻「緊捉她手」安撫

快訊／高雄男遭黑衣人強押動私刑　疑涉《含羞草》團員舞廳遭砍案

「一團黑黑的」離奇畫面曝！24歲騎士和砂石車碰撞亡　家屬蹲地哭

G奶風俗孃捲2億「高雄豪宅」曝　帶小王澳門賭千萬！綠帽夫傻扛罪

台籍G奶風俗孃捲2億！潛逃高雄極樂行蹤曝　豪奢貴婦淪清潔女工

「你有女友了！」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

鍾漢良聽聞「夫人」譚松韻懷孕..欲言又止　拉她坐腿上：妳想要孩子，我可以幫忙

李現.關曉彤.THE9現身歐陽娜娜Vlog　鄧紫棋想耍溫柔..結果噴笑秒破功XD

高雄男想「鬆一下」上網找純按摩　掏15萬買點數...這下慘了

我在案發現場／蛇蠍女編3套劇本亂偵辦　測謊專家4題組擊潰心防

快訊／無照醫美富少賓士衝撞！　女騎士搶救9天宣告不治

高雄男嬰猝死揭3家人吸安　毒窟內8幼童天真玩耍！社會局曝現況

台南女兵想不開「見警趕到往橋衝」　及時攔阻「緊捉她手」安撫

快訊／高雄男遭黑衣人強押動私刑　疑涉《含羞草》團員舞廳遭砍案

「一團黑黑的」離奇畫面曝！24歲騎士和砂石車碰撞亡　家屬蹲地哭

G奶風俗孃捲2億「高雄豪宅」曝　帶小王澳門賭千萬！綠帽夫傻扛罪

台籍G奶風俗孃捲2億！潛逃高雄極樂行蹤曝　豪奢貴婦淪清潔女工

「你有女友了！」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

吳釗燮：鼓勵緬甸台商掛國旗　做出跟中國區隔的作為

高雄男想「鬆一下」上網找純按摩　掏15萬買點數...這下慘了

新台幣開盤升3.3分　為28.21元

我在案發現場／蛇蠍女編3套劇本亂偵辦　測謊專家4題組擊潰心防

2021母親節必買「加大版」保養神品！SK-II青春露、海洋拉娜乳霜、靈芝水全都有

體操學校5童遭「打火機燒屁股、鼻灌蛋液」　霸凌男竟不需負刑責

鄭運鵬批國民黨立委「踩藻礁」　蘇貞昌：專業的事就尊重專業

墨拳王為擊敗梅威瑟竟「喝尿」　結果被揍倒輸了比賽

快訊／無照醫美富少賓士衝撞！　女騎士搶救9天宣告不治

高雄男嬰猝死揭3家人吸安　毒窟內8幼童天真玩耍！社會局曝現況

21歲女和「愛了5年的喪屍」結婚 抱起深情親吻稱：接受她的一切

社會熱門新聞

載瓦斯桶大叔按喇叭　惹怒「藥仔組」屁孩亮彈簧刀

控女友遭馬偕醫性侵　男友出面回應了：人渣醫生

男嬰猝死驚爆染毒！檢急搜「毒窟」救出8幼童

G奶妻枕邊風總務課長凍抹條　捲2億公款潛逃極樂高雄

馬偕狼醫性侵！　學妹深夜發58字：不會被擊倒

電梯故障！保全開門一跳墜B3慘死

獨／買百萬重機挨轟　小鮮肉打臉酸民

「你有女友了」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

疑女友談分手　台中高二生墜樓「脊椎粉碎」

嘉義女控被性侵！她作證「表姊80kg以上」護男友

死綠鬣蜥「放水流掛樹頭」　網紅籲自律遭酸賺點閱

機車撞腳踏車女騎士滑行40公尺起火燃燒

無照富少母鞠躬道歉　3頁聲明曝：兒子正在接受治療

學妹控馬偕醫性侵！他邪笑：來約一下

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

只准報醫學院！媽逼重考9年...她怒弒母+分屍

載瓦斯桶大叔按喇叭　惹怒「藥仔組」屁孩亮彈簧刀

倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

連人帶車倒路邊！29歲男上完大夜險猝死

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

《我只喜歡你》CP成真！張雨劍承認「跟吳倩已婚有女兒」

譚松韻被瘋傳祕婚！證實「的確結了又離」　粉絲笑了

控女友遭馬偕醫性侵　男友出面回應了：人渣醫生

帥氣小鮮肉買百萬重機　全貸84期驚呆網友

Rain怒吼新人　車銀優天使舉止暖哭粉絲

不吃「日久生情」套路的3大星座

揭分手鳳梨真正原因　罔腰曝喜訊：真的會有一個小孩

內褲黏到爆！阿兵哥「噴黃綠起司醬」　醫疑中鏢…1週後尷尬

《古惑仔》張耀揚近況曝光！　壯到把襯衫撐爆

星巴克3／15起「連續5天」買1送1

更多

最夯影音

更多
自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌
淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面