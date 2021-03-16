澳洲鼠患猖獗！女屋主開水塔噁見「12隻破碎鼠屍」浮全家飲用水中

▲澳洲鼠患嚴重。（圖／翻攝自臉書「Louise Hennessy」）

記者張靖榕／綜合外電報導

近年天然災害甚多的澳洲，剛結束旱災後鄉村地區又遭遇鼠患，一名當地居民在臉書上po出家裡水塔裡面的恐怖景象，過濾網內沉浮在水中的，是一隻隻死亡時間不一的鼠屍，總共多達十多隻。澳洲當局警告，居民因小心飲用水即任何入口或接觸的東西，防止感染「鉤端螺旋體病」，該疾病最嚴重能致死。

根據《每日郵報》報導，新南威爾斯州中西部地區伊隆（Elong Elong）的女網友漢娜錫（Louise Hennessy），在臉書po出駭人照片，她表示月中去家附近供水至家裡的水塔檢查，一打開就發現這個恐怖景象。報導指出，該地區可能已經遭遇鼠害。

漢娜錫表示，她才剛在一周前左右清理完該處水塔，而且當時水塔濾網上同樣滿布鼠隻的皮毛，但僅僅不到一周，又有約12隻老鼠葬身水塔裡，有的屍肉和內臟甚至已經消失，而該處水塔正式漢娜錫一家人的飲用水來源。

政府衛生當局警告居民，應採取預防措施以避免潛在致命風險的鉤端螺旋體病（leptospirosis）。此種病症從動物傳人的感染途徑，是由已經染病的動物尿液或組織傳染，這也是澳洲深受鼠害期間醫院普遍回報的情況。

漢娜錫是一名工作23年的資深醫護人員，幾乎什麼血腥情況都見過了，但親眼見到鼠屍在自家水塔中載浮載沉、皮毛脫落且面目全非的景象，仍差點讓她承受不住，「看了都腸胃絞痛，太恐怖了。」

發現之初漢娜錫已經聯絡衛生當局尋求協助，對方告訴她該如何消毒水塔以確保飲用水的衛生安全。她也提醒臉友要頻繁檢查自家水塔，每次都要做好清潔消毒，「注意安全，大家。」