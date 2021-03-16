日研究：女性停經前飲酒乳癌風險增！　每天喝罹癌機率高1.37倍

▲日本研究指出，女性飲酒時機與罹患乳癌風險有關。（圖／翻攝自免費圖庫／pexels）

文／中央社東京15日綜合外電報導

為研究飲酒對乳癌影響，針對將近16萬名日本健康女性的長期追蹤研究顯示，女性停經前飲酒的頻率和數量愈多，罹患乳癌的風險也愈高。至於女性停經後飲酒，則未發現這類關連。

日本放送協會（NHK）報導，為調查飲酒對乳癌影響，位於名古屋市千種區的愛知縣癌症中心研究團隊，分析15萬8000多名健康女性的平均14年追蹤資料，結果發現女性停經前飲酒，隨著飲酒頻率和數量增加，罹患乳癌的風險也愈高。

其中有2200多人罹患乳癌，相較於滴酒不沾者，停經前飲酒女性當中，幾乎每天飲酒者罹患乳癌風險升高到1.37倍，每日酒精攝取量23克（相當於日本酒一合或啤酒500毫升）以上者，風險升高至1.74倍。

另一方面，停經後飲酒的頻率與數量，都未發現與乳癌風險間的關連。

這是就飲酒對乳癌影響，以日本女性為對象的首度大規模調查研究，研究結果在國際專業期刊發表。研究團隊表示，為預防乳癌，從年輕時開始節制飲酒至關重要。

執行調查研究的愛知縣癌症中心預防研究領域負責人松尾惠太郎表示，已知肥胖會讓罹患乳癌風險增至約1.5倍，如今明瞭飲酒的影響比肥胖還大。知悉女性停經前飲酒會升高罹患乳癌風險，希望能減少飲酒量並接受篩檢。