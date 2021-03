梵蒂岡：教會無法祝福同性結合　因神不祝福罪惡

▲梵蒂岡對同性關係表態。(圖/路透)

文/中央社羅馬15日綜合外電報導

教廷教義部今天表示,同性結合雖有「正面成分」,但天主教會沒有權力祝福這類結合,因為神不可能「祝福罪惡」。

擁有強大權力、負責維護天主教教義完整性的教廷教義部(Congregation for the Doctrine of the Faith,CDF),今天針對「教會是否有權力給予同性結合祝福」這個問題做出正式回應,答案是否定的。

法新社報導,這份由教義部長拉達里亞費瑞(Luis Ladaria Ferrer)樞機簽署的回覆寫道,給予同性結合祝福不被允許。不能對涉及婚外性活動(即一男一女間能繁衍生命的牢不可破結合以外)的關係或伴侶給予祝福,即使那是穩定關係,也沒有正當性。對於同性間的結合也是如此。

教義部的回覆還說,同性關係或許存在具有價值的正面成分,但也不會讓這類關係成為應當得到教會祝福的對象。因為存在這些正面成分的結合關係,不符合造物者的計畫。

教義部並寫道,神雖然「從不停止祝福這世上各個向祂朝聖的孩子…但祂不會也無法祝福罪惡」。

教義部否認他們的宣告構成「某種形式不公平歧視」。

天主教會視婚姻只能是一男一女的結合。

不過,教宗方濟各(Pope Francis)從上任之初,就對同性戀、雙性戀和跨性別(LGBT)族群表露前所未有的寬容態度。他曾對同性戀者嘗試過虔誠教徒生活表示「我有什麼資格評判?」,成為廣為人知名言。

而在去年10月發行的一部紀錄片中,方濟各也表達對法律保障同性民事結合的支持。儘管事後教廷認定教宗的發言遭到大幅編輯,且片中刪除他說反對同性婚姻的內容。