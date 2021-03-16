不甩歐洲血栓之亂！加拿大堅持注射「AZ疫苗」　總理出面掛保證

▲英國阿斯利康製藥（AstraZeneca）的新冠肺炎疫苗，因為「血栓之亂」多國暫停施打（圖／路透）。



記者林彥臣／綜合報導

歐洲多國因為施打AZ 疫苗（AstraZeneca），發生接種後出現血栓的「血栓之亂」，造成多國暫停施打AZ疫苗。不過加拿大表態，將會繼續施打AZ疫苗，認為施打AZ的益處還是勝過其他風險，甚至連總理都出面幫AZ疫苗掛保證。

根據CNN報導，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，「我們正在追蹤歐洲使用特定批次AZ疫苗的情況，我可以向加拿大人保證，國內使用的AZ疫苗與現在受到歐洲關注的疫苗，不是同一批次」。

加拿大衛生部表示，已經注意到歐洲使用AZ疫苗後，發生的不良反應事件，但AZ疫苗的帶來的益處，還是勝過其他風險。

▲加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／路透）



加拿大衛生部與加拿大公共衛生局報告顯示，「目前，沒有跡象表明疫苗引起了這些不良反應事件，也沒有證據顯示AZ疫苗或印度血清研究所（Serum Institute of India Pvt. Ltd.）所生產的疫苗，與這些不良反應有關。」

加拿大各省對於疫苗的管理，採取不同的政策，其中有幾個省份限制65歲以下才可以接種AZ疫苗。

杜魯道日前訪視加拿大疫情熱區蒙特婁（Montreal）的一處疫苗接種點時表示，看到他的母親已經接種疫苗，鬆了一口氣，但他還沒注意到何時輪到自己接種，不過他很樂意接種疫苗，但還是要等待輪到自己接種的時刻。

歐洲藥品局調查，發現打疫苗後發生血栓機率，並未高出背景值，接種疫苗發生血栓事件並不會高於一般大眾。台灣疫情指揮中心「醫療應變組副組長」羅一鈞也表示，台灣一年發生率約10萬分之一，西方人發生率則為千分之一，以此推算，丹麥已接種的14萬人，就算不打疫苗，每年也有140至280人多例血栓事件，以此除以52周，一周發生3~6位的話都還在背景值以內。



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