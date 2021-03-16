　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不甩歐洲血栓之亂！加拿大堅持注射「AZ疫苗」　總理出面掛保證

▲英國阿斯利康製藥（AstraZeneca）與新冠肺炎疫苗（圖／路透）。

▲英國阿斯利康製藥（AstraZeneca）的新冠肺炎疫苗，因為「血栓之亂」多國暫停施打（圖／路透）。

記者林彥臣／綜合報導

歐洲多國因為施打AZ 疫苗（AstraZeneca），發生接種後出現血栓的「血栓之亂」，造成多國暫停施打AZ疫苗。不過加拿大表態，將會繼續施打AZ疫苗，認為施打AZ的益處還是勝過其他風險，甚至連總理都出面幫AZ疫苗掛保證。

根據CNN報導，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，「我們正在追蹤歐洲使用特定批次AZ疫苗的情況，我可以向加拿大人保證，國內使用的AZ疫苗與現在受到歐洲關注的疫苗，不是同一批次」。

加拿大衛生部表示，已經注意到歐洲使用AZ疫苗後，發生的不良反應事件，但AZ疫苗的帶來的益處，還是勝過其他風險。

▲▼加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／路透）

▲加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／路透）

加拿大衛生部與加拿大公共衛生局報告顯示，「目前，沒有跡象表明疫苗引起了這些不良反應事件，也沒有證據顯示AZ疫苗或印度血清研究所（Serum Institute of India Pvt. Ltd.）所生產的疫苗，與這些不良反應有關。」

加拿大各省對於疫苗的管理，採取不同的政策，其中有幾個省份限制65歲以下才可以接種AZ疫苗。

杜魯道日前訪視加拿大疫情熱區蒙特婁（Montreal）的一處疫苗接種點時表示，看到他的母親已經接種疫苗，鬆了一口氣，但他還沒注意到何時輪到自己接種，不過他很樂意接種疫苗，但還是要等待輪到自己接種的時刻。

歐洲藥品局調查，發現打疫苗後發生血栓機率，並未高出背景值，接種疫苗發生血栓事件並不會高於一般大眾。台灣疫情指揮中心「醫療應變組副組長」羅一鈞也表示，台灣一年發生率約10萬分之一，西方人發生率則為千分之一，以此推算，丹麥已接種的14萬人，就算不打疫苗，每年也有140至280人多例血栓事件，以此除以52周，一周發生3~6位的話都還在背景值以內。
 

►碧歐斯超大罐「無油卸妝水」才215元

ET快訊
只准報醫學院！媽逼重考9年　日女崩潰弒母+分屍：終於消滅怪物

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不甩歐洲血栓之亂！加拿大堅持注射「AZ疫苗」　總理出面掛保證

AZ疫苗血栓風暴　德國、法國、義大利加入「暫停施打」行列

地球持續加溫！2100年北半球6個月是夏天　春秋兩季消失

剛拿到110萬劑AZ疫苗…印尼宣布暫緩施打　歐洲以外第2國

川普對台很不屑？　冷回參議員「犯台說」：我們做不了什麼

未爆彈環繞！神秘無人島藏北美海岸　半世紀後成動植物天堂

掀翻蒙古包吹走人　「特大沙塵暴」已釀6死81失蹤

史上最大鈔票「1後面20個零」！　只夠買一條麵包「如廢紙滿地灑」

「黃沙」狂捲蒙古！強烈沙塵暴釀9死12失蹤　下一波襲南韓

緬甸中資工廠被砸　戰狼發言人回應：呼籲「民眾」合法表達訴求

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

寶貝「鵝子」穿漂亮新鞋散步 ❤　媽縫到手破堅持完成！背後藏洋蔥

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

李現.關曉彤.THE9現身歐陽娜娜Vlog　鄧紫棋想耍溫柔..結果噴笑秒破功XD

不甩歐洲血栓之亂！加拿大堅持注射「AZ疫苗」　總理出面掛保證

AZ疫苗血栓風暴　德國、法國、義大利加入「暫停施打」行列

地球持續加溫！2100年北半球6個月是夏天　春秋兩季消失

剛拿到110萬劑AZ疫苗…印尼宣布暫緩施打　歐洲以外第2國

川普對台很不屑？　冷回參議員「犯台說」：我們做不了什麼

未爆彈環繞！神秘無人島藏北美海岸　半世紀後成動植物天堂

掀翻蒙古包吹走人　「特大沙塵暴」已釀6死81失蹤

史上最大鈔票「1後面20個零」！　只夠買一條麵包「如廢紙滿地灑」

「黃沙」狂捲蒙古！強烈沙塵暴釀9死12失蹤　下一波襲南韓

緬甸中資工廠被砸　戰狼發言人回應：呼籲「民眾」合法表達訴求

電梯故障！保全卡15分開門一跳踩空　「墜B3慘死」躺9小時被找到

不甩歐洲血栓之亂！加拿大堅持注射「AZ疫苗」　總理出面掛保證

疑女友談分手　台中高二生墜樓「脊椎粉碎」雙腿開放性骨折

亞亞爆被排擠「控高以馨心機重」　她氣炸：妳嫌我朋友窮！

AZ疫苗血栓風暴　德國、法國、義大利加入「暫停施打」行列

17歲文淇爆熱戀「3千萬頂流男星」！　網瘋猜劉昊然…工作室秒回5字

福原愛婚變》從小愛哭的殘酷真相　小愛人格扭曲鑄成婚姻悲劇

吳崑玉／和平的偽善：一國兩制宣告死亡　九二共識密不發喪

蘇育平／教宗在伊拉克宗教大和解關鍵　伊拉克沒內爆全因「他」！

台體男排勝中興　本屆進決賽雖難仍要一搏

紗倉真菜自爆初夜　獻老師「車震」很難忘

國際熱門新聞

只准報醫學院！媽逼重考9年...她怒弒母+分屍

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

揹122萬學貸！25歲OL放假兼差賣淫

川普不屑台？　冷回：我們做不了

史上最大鈔票破萬兆　只夠買一條麵包

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

剛拿到110萬劑　印尼暫緩AZ疫苗

驚悚！男童搭機車「整條左手臂慘遭拔斷」

4歲幼女遭姦殺　父悲痛服毒亡

地球加溫！2100年北半球半年是夏天

梅根不是首位非裔王妃　王室非洲血統曝光

男子下體遭攻擊後不舉！醫一看嘆：廢了

韓爆紅YouTuber「臉蛋是假的」！

偵訊中嫌犯竟從下面掏出「阿公的耳朵」

更多熱門

相關新聞

AZ疫苗血栓風暴　德法義跟進停打

AZ疫苗血栓風暴　德法義跟進停打

由於擔心血栓問題，越來越多歐洲國家宣布暫停使用阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學合作開發的新冠疫苗。包括德國、法國和義大利都在15日宣布跟進，將暫時停止接種該款疫苗。

剛拿到110萬劑　印尼暫緩AZ疫苗

剛拿到110萬劑　印尼暫緩AZ疫苗

未爆彈環繞！神秘無人島成動植物天堂

未爆彈環繞！神秘無人島成動植物天堂

偵訊中嫌犯竟從下面掏出「阿公的耳朵」

偵訊中嫌犯竟從下面掏出「阿公的耳朵」

醫開刀「和器官合照」發IG　下場慘了

醫開刀「和器官合照」發IG　下場慘了

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19AZ疫苗加拿大北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

只准報醫學院！媽逼重考9年...她怒弒母+分屍

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

《我只喜歡你》CP成真！張雨劍承認「跟吳倩已婚有女兒」

載瓦斯桶大叔按喇叭　惹怒「藥仔組」屁孩亮彈簧刀

帥氣小鮮肉買百萬重機　全貸84期驚呆網友

控女友遭馬偕醫性侵　男友出面回應了：人渣醫生

不吃「日久生情」套路的3大星座

Rain怒吼新人　車銀優天使舉止暖哭粉絲

揭分手鳳梨真正原因　罔腰曝喜訊：真的會有一個小孩

譚松韻被瘋傳祕婚！證實「的確結了又離」　粉絲笑了

內褲黏到爆！阿兵哥「噴黃綠起司醬」　醫疑中鏢…1週後尷尬

星巴克3／15起「連續5天」買1送1

展榮告白白癡公主「全部屬於妳」網high炸：公開了？

男嬰猝死驚爆染毒！檢急搜「毒窟」救出8幼童

穗珍霸凌事件風向逆轉！　爆料者被揪3疑點

更多

最夯影音

更多
自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌
淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面