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預測未來容易嗎？　專家揭在股海中找出「成長股」的秘密

▲▼FinTech,股災,投資人。（圖／Pexels）

▲投資方法很多種，能成功預測到未來，買到「成長股」並不容易。（圖／Pexels）

文／孫悟天、孫太

把成長股留給慧眼英雄

所謂的成長股，我們認為有點像巴菲特的「棒球投資理念」，因為巴菲特認為，只要是好球，在投資界中就不會被三振出擊，只有在揮棒且沒有擊中球的狀態下，才會出局，意思是要找到最好的投資機會再出手。

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而在我們看來，成長股就有點像是在好球區邊緣的球，打擊出去之後可能很多是界外球或是擦棒球，但少數是可以讓你一棒揮出全壘打的股票。

台積電是成長股代表作

如果有人買進台積電且持有20年左右，那真的就是成長股的持有者代表了，但請你告訴我，為什麼現在要投資台積電？以2020年8月時資料來看，台積電股價達430元，EPS約15元，本益比約28.6倍，淨值約65元，股價淨值比也高達6.6倍，2020年股利約配發10元，殖利率2.3%，這樣看起來都不是很「值得」買進的狀態，你為什麼要買進台積電？

因為對於成長股投資人來說，買進台積電不是因為目前股價值得，而是因為未來的成長性，也就是不看現在股價，只看未來成長性，只要有成長性就能買進。來看看台積電從2003∼2019年的EPS，從2.33元成長到13.32元，成長了6倍，所以股價從50元漲到300元、甚至到400多元，也是很正常的一件事。

重點在於，誰能在2003年的時候就知道2020年的台積電會成為台股的護國神山？當時有名的股票是聯發科（2454）、友達（2409）和南科（2408），台灣當時正在發展兩兆雙星產業，IC產業中還有老大哥Intel及競爭夥伴三星，誰能知道台積電在20年間能有如此的成長性，因而把大部分的資金都投放在台積電呢？

持有台積電20年的人，現在可以回頭說我當初買台積電一直放到現在賺了很多，是因為我看好台積電20年後的成長性？那當初買進宏達電的那群投資人，不也是看好宏達電的成長性嗎？當初在高檔區買進友達、奇美（3481，現為群創）的人，不也是看好這些個股的成長性嗎？

如果有平行時空，或許在另外一個時空中，世界的晶圓代工廠是三星強壓台積電也說不定！這就是巴菲特所說的，他不會知道亞馬遜的業務這麼厲害、電商這麼火紅，但也許另外一個平行時空中，闖出頭的不是亞馬遜，而是另外一家電商平台。這樣說起來，買進成長股成功的人有點像是倖存者，因為失敗的投資人已經不會說話了。

預測未來比看清現在困難

誰還記得以前的手機霸主Nokia、Motorola？曾經紅極一時的電腦廠商IBM、HP？還有跨國攝影器材公司柯達？這些都是當時叱吒風雲、紅極一時的股票，如果存股存到現在⋯⋯

你懂我們的意思。簡單來講，投資成長股的人，就是願意相信自己能預測未來股票的價值會成長得很快，股價會大幅上漲，即使目前的價格遠高於價值。

因此我們可以推測成長股投資人都在尋找下一個「成長型股票」的標的，然而，就像剛剛舉例的那些好公司，都曾是擁有極好未來前景、紅極一時的好公司，按照道理說，成長股投資人應該要大力加碼買進這些公司才對，但為什麼這些公司現在的發展卻逐漸沒落了呢？由此可知，預測未來比看清楚現在還要困難許多！

套用一句巴菲特棒球投資理論的話：成長股投資人的平均打擊率不高，一旦成功就有可能擊出全壘打，獲得極高的報酬。也就是如果你可以成功預測哪家公司會成功、哪家公司未來會推出熱門商品，就有可能在這家公司的股票上獲取極為豐厚的利潤。

在股海中找成長股不容易

知道創投公司嗎？我們之前曾看過《天下》雜誌提過一個數據，相當驚人：「即使是在投資產業上下游價值鏈最成熟的美國，創投平均每年支持4千家新創，最後能成功IPO（公開上市集資）的往往不到40家，換言之，僅約1％的機率。再加上被收購的退場案例，總體能產生回報的機率也僅是10%。」這意味著，如果創投公司把資金全部挹注在將來具發展的公司，不就賺翻了？

但其實創投公司大部分的投資都是打水漂，也就是在審慎評估之後，還是難以預測哪家公司未來會大賺，所以創投公司賠錢了嗎？

不，只要投資的100家公司中有1家公司商品大賣，就可以回收其他99家賠錢投資的本金，甚至還有獲利。

所以資金很多、很多的人可以成立創投公司，專門提供年輕人資金去實現理想。套回在股市中，誰是股市中運用成長股投資最大的受益者？答案呼之欲出，就是資金非常龐大的外資、投信和金主們。

不是這個投資方法不好，而是你要夠幸運，每次都能成功預測未來，買到將來的成長股，或是你的資金龐大到可以買進林林總總的一籃子股票，然後等待其中幾檔出現暴發性成長，不然最好跟我們一樣選擇價值型投資方式。畢竟，預測未來比看清楚現在困難許多。

★本文經金尉出版社授權，摘自《存股致勝心理學》。

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