緬甸中資工廠被砸　戰狼發言人回應：呼籲「民眾」合法表達訴求

▲緬甸中資工廠被放火。（圖／翻攝微博）



記者林彥臣／綜合報導

緬甸軍方政變情勢愈趨嚴峻，第一大城仰光的萊達雅區14日多間工廠遭人放火，其中有32間中資工廠被砸，以及部分台資工廠受到波及。但目前尚未釐清，打砸工廠的真兇，是示威者還是緬甸軍警嫁禍，但是中國外交部發言人卻回應表示，呼籲「民眾」合法表達訴求。

趙立堅15日在中國外交部例行記者會上表示，關於緬甸局勢，希望緬甸各方保持冷靜克制，從緬甸人民的根本利益出發，堅持通過對話協商，在憲法和法律框架下解決矛盾分歧，繼續推進國內民主轉型進程。當務之急是防止發生新的流血衝突，盡快實現局勢緩和降溫。

趙立堅說，關於緬甸中資企業遭打砸搶事件，這次事件性質十分惡劣，事件發生後，中國駐緬甸使館第一時間同緬甸中國企業商會和相關企業取得了聯繫，迅速要求當地警方採取有力措施，保障中資企業及人員安全。緬方已經向涉事地區增派警力和消防力量，加強現場治安處置。中方將繼續敦促緬方採取切實措施，制止一切暴力行為，依法查處相關肇事者，確保在緬中資企業和人員的生命和財產安全。

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）



趙立堅強調，中緬經貿合作始終基於互利共贏原則，有利於緬甸經濟社會發展，惠及緬甸當地民眾，這些不法分子的行為不符合緬甸和緬甸人民的利益，「我們呼籲緬甸民眾合法表達訴求，不被煽動和利用，避免損害中緬友好合作」。

對於中方是否考慮撤僑，趙立堅表示，中方密切關注緬甸局勢的發展，對中方機構和人員安全受到影響，非常關切，希望緬方採取切實措施，保護在緬中國公民的安全，堅決避免類似事件再次發生，「同時我們提醒在緬中國公民提高安全防範意識，加強自身防範措施」。

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