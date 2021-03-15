巧克力形狀激似「小頭」　母親節開賣秒殺！網羞爆：站起來更像

▲英國馬莎百貨（Marks & Spencer）販售的母親節巧克力禮盒形狀激似小頭。（圖／翻攝Marks and Spencer）

記者吳美依／綜合外電報導

英國3月14日迎接母親節的到來，馬莎百貨（Marks & Spencer）也開始販售巧克力禮盒，但其「粉色鬱金香」的顏色與形狀，乍看之下竟神似龜頭，在網路上引發熱烈討論，還有人表示，「尤其站起來的時候更像」。雖然外型令人害羞，但這款商品已經被秒殺售罄。

《太陽報》等外媒報導，這款鬱金香巧克力有著草莓、奶油與海鹽焦糖內餡，包裝上寫著溫馨標語，「妳正在燦爛盛放」，一盒售價5英鎊（大約新台幣200元）。馬莎百貨的電商通路文案則寫道，「最好吃的美食，送給最可愛的媽媽」。

Treat Mum to 12 exquisitely crafted chocolate tulips filled with salted caramel and strawberries and cream this Mother's Day. Pick up our 'you're blooming brilliant' chocs in store now. 由 Marks and Spencer 發佈於 2021年3月7日 星期日

網友們紛紛留言，「我不可能是唯一一個看錯的人吧」、「我不確定我媽會喜歡這些巧克力」、「馬莎百貨知道，這些東西看起來真的不像鬱金香嗎？」

儘管如此，也有許多人認為巧克力的設計非常精緻可愛，「看起來太驚人了」、「它們看起來好可愛。我敢打賭，味道一定也很棒」、「不得不說，這才是真正的精品」、「我很肯定，每個收到的媽媽都會欣喜若狂」。

聽Podcast掌握國際局勢

新加坡第一品牌！超大罐「無油卸妝水」2入特價429元