巧克力形狀激似「小頭」　母親節開賣秒殺！網羞爆：站起來更像

▲英國馬莎百貨（Marks & Spencer）販售的母親節巧克力禮盒形狀激似小頭。（圖／翻攝Marks and Spencer）
記者吳美依／綜合外電報導
英國3月14日迎接母親節的到來，馬莎百貨（Marks & Spencer）也開始販售巧克力禮盒，但其「粉色鬱金香」的顏色與形狀，乍看之下竟神似龜頭，在網路上引發熱烈討論，還有人表示，「尤其站起來的時候更像」。雖然外型令人害羞，但這款商品已經被秒殺售罄。
《太陽報》等外媒報導，這款鬱金香巧克力有著草莓、奶油與海鹽焦糖內餡，包裝上寫著溫馨標語，「妳正在燦爛盛放」，一盒售價5英鎊（大約新台幣200元）。馬莎百貨的電商通路文案則寫道，「最好吃的美食，送給最可愛的媽媽」。
Treat Mum to 12 exquisitely crafted chocolate tulips filled with salted caramel and strawberries and cream this Mother's Day. Pick up our 'you're blooming brilliant' chocs in store now.由 Marks and Spencer 發佈於 2021年3月7日 星期日
網友們紛紛留言，「我不可能是唯一一個看錯的人吧」、「我不確定我媽會喜歡這些巧克力」、「馬莎百貨知道，這些東西看起來真的不像鬱金香嗎？」
儘管如此，也有許多人認為巧克力的設計非常精緻可愛，「看起來太驚人了」、「它們看起來好可愛。我敢打賭，味道一定也很棒」、「不得不說，這才是真正的精品」、「我很肯定，每個收到的媽媽都會欣喜若狂」。
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