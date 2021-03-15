史上最大鈔票「1後面20個零」！　只夠買一條麵包「如廢紙滿地灑」

▲帕戈雖然面額高到「垓」，卻因嚴重通膨宛如廢紙。（圖／取自維基百科）



實習記者陳妙津／綜合報導

說到全世界面額最高的鈔票，不少人會聯想到辛巴威的100兆鈔票，不過歷史上面額最大的鈔票另有其主，便是匈牙利1927年發行的帕戈（pengő），面額曾一度上達到單位「垓」（音同該），比兆、京都還要大，1垓是10的20次方，也就是1後面有20個零，雖然聽起來宛如天文數字，但在當時卻只能買條麵包或一盒火柴。

帕戈（pengő）在一戰後因應匈牙利國內通貨膨脹而出現，當時1帕戈價值為12,500克朗，而且3800帕戈等於1公斤黃金，沒想到歐洲又掀二次世界大戰，戰火使得各國百廢待舉，匈牙利的人口結構與各級產業都受到嚴重破壞，為了刺激消費，匈牙利政府瘋狂印鈔，加上還要負擔戰敗賠款、蘇聯駐軍費等開支，引發嚴重通膨，貨幣飛速貶值，甚至到1垓帕戈也才等於美金12分，鈔票如廢紙般，掉在地上也無人聞問，雖然曾重新定價，但仍止不住狂貶，人們到商店交易都改成秤鈔票付費。

▲ 匈牙利政府為遏止通膨，一度推出1億稅帕戈儲稅券。（圖／取自維基百科）



隨著通膨加劇，帕戈一度印到10垓之多，但並未發行到市面上。到1946年1月時，匈牙利政府先制定了以零售價格為基準，按日浮動的「稅帕戈」（Adópengő），穩定國家財政，讓人民交易時按零售價規定物品的稅額佔比，但後來稅帕戈也快速貶值，匈牙利又改以新貨幣「福林」取代，同時與黃金掛勾，才逐漸平穩物價及貨幣價值，通膨情況之誇張，從當時的1福林竟可以兌換到2億稅帕戈就可見一斑。