醫開刀「和器官合照」爽發IG　病患還躺手術台！被逮下場慘了

Doctors posted photos of one patient's organ and fibrous tissue from another on Instagram, joking about a "Price is Right"-style game in the operating room. When Target 8's @SusanSamples started asking questions, the posts were taken down. https://t.co/5q0VpUzaQl — WOOD TV8 (@WOODTV) March 13, 2021



記者吳美依／綜合外電報導

美國密西根州大急流城（Grand Rapids）一群醫師開刀時，竟與患者摘除的器官或肌瘤組織合照，其中一張照片背景中，甚至還可看見病患躺在手術台上。他們將相片發布至Instagram，被網友發現後，招致猛烈抨擊，如今緊急關閉帳號，正在接受相關調查。

貼文中，醫師舉起病患的器官拍照，並且寫道，「我們在手術室裡玩的另外一款遊戲是『猜重量』，這不僅適用在嬰兒，和往常一樣適用『價格正確』原則，所以估價太高就出局了！」

網友看了憤怒留言，「你們覺得病人會感激你們貼出這張照片嗎？她同意在社群媒體上展現自己身體，成為你們遊戲的一部分嗎？」

根據WOOD TV報導，涉案的35名醫師在醫療機構Spectrum Health接受培訓，他們似乎共同經營社群平台，但已於12日下午2時左右刪除帳號。

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