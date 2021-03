川普對台很不屑？　冷回參議員「犯台說」：我們做不了什麼

▲羅金在新書中大爆料川普對台態度轉為冷淡的關鍵。(圖/路透/Amazon)

記者陳怡靜/綜合報導

美國記者羅金(Josh Rogin)在新書《天國下的混亂》(Chaos Under Heaven,暫譯)爆料,川普曾冷淡地說,「如果中國侵台,美國根本做不了什麼。」原因是他在2016年底和總統蔡英文通電話,被美國媒體批評為「40年來最大錯誤」,隨後也和中國國家主席習近平通話,甚至承諾「不會再和台灣領導人通電話」。

美國《野獸日報》(The Daily Beast)摘錄《天國下的混亂》部分篇章,當中曝光2016年12月2日川普當選美國總統後與蔡英文總統通電話的內幕,指出促成這通電話的實際上是美國前國防部印太助理部長薛瑞福(Randall Schriver)。即便這通電話只有數分鐘長,美國媒體大肆報導批評是「40年來最大錯誤」,同時也是魯莽的挑釁。

川普得知後大發脾氣,隨後態度馬上轉為保守,在女婿庫許納(Jared Kushner)安排下,在2017年2月9日和習近平通話,同時也向他承諾「不會再和台灣領導人通電話」。羅金指出,事後川普在任期中對台灣的態度就界於冷淡和不尊重。

羅金在書中也提及,美國前國家安全顧問波頓(John Bolton)2019年披露川普曾對他說,「我永遠不想從你那邊聽到有關台灣、香港或維吾爾族的事。」同年,一名共和黨參議員曾勸說川普施壓北京別鎮壓香港反送中示威運動,向他警告如果北京對香港進行粗暴手段,可能會讓他們更有信心拿下台灣,雖然言詞有些誇大,但希望能增強川普的反中立場。

▲川普向共和黨參議員表示,「如果中國侵台,我們根本做不了什麼」。(圖/路透)

怎料川普接下來的反應,卻令人感到「不寒而慄」。川普只冷回該名參議員,「台灣距離中國只有兩英呎(Taiwan is like two feet from China),我們在八千英里之外,如果他們入侵,我們根本做不了什麼。」讓他聽完後相當傻眼。

羅金指出,如果川普公開這番話,等於是違背美國法律承諾的40年協防台灣、維持台海和平現狀,「這就是川普所堅信的,他根本不屑一顧」。