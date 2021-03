恐怖孫竟從褲裡掏出「阿公的耳朵」　自封家庭屠夫：他該走了！

▲美國男子在警方審訊過程中,從褲子口袋掏出爺爺的耳朵。(示意圖/CFP)

記者張寧倢 /編譯

美國佛州30歲男子帕克(Kolby Allen Parker)遭指控殺害77歲祖父,起初他對警方供稱,是祖父吸毒後精神狀態不穩,持刀朝他衝過來,為了自我防衛才會對祖父動手,但在隨後的審訊中,帕克竟然從褲子口袋掏出一對耳朵,還企圖奪下員警配槍,最後遭以二級謀殺罪被強制關押,不得保釋。

根據《華盛頓郵報》報導,佛州萊克縣(Lake County)治安官13日晚間接獲持刀傷人的舉報電話後,趕往案發現場,發現帕克站在門廊上,雙手與手臂沾滿鮮血,一旁躺著一具殘缺的人類屍體。警方確認死者為帕克的爺爺老威爾斯(Ronal Wells Sr.),並發現遺體有多處刺傷、耳朵被割。

帕克被帶回審訊後向警方供稱,老威爾斯吸大麻後與自己發生爭執,便持刀朝他撲過來,帕克隨即從爺爺手中奪刀,然後一刀刺向爺爺的心臟。逮捕報告中寫道,帕克向負責訊問的副警長謊稱自己藏有武器,進行搜身後卻沒有找到任何武器,但警方發現他身上每個口但都藏有未知的物品,「摸起來很軟,同時也很堅韌,不過警員並未取走這些東西。」

副警長接著問帕克是否知道叔叔小威爾斯(Ronal Wells Jr.)的下落,沒想到,帕克在回答「我知道」的同時,竟然從褲子口袋掏出2個被割下的耳朵,還說「他就在這裡。」語畢,帕克就突然抓狂,暴力攻擊警官,還企圖搶奪警察佩槍與電擊槍,由3名員警合力將他制服後送往醫院,目前則已關押至萊克縣監獄,且不得保釋,後續將於4月5日開庭。

