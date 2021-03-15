南韓總統文在寅確定將「接種AZ新冠疫苗」！為出席G7峰會做準備

▲南韓總統文在寅將預計於23日施打AZ新冠疫苗。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

隨著南韓政府確定今年第二季（4至6月）全民新冠疫苗接種計畫，總統文在寅與第一夫人金正淑女士確定將於本月23日施打阿斯特捷利康（AZ）疫苗，為6月前往英國出席G7峰會做準備，隨行的幕僚與官員也將先後安排接種。

根據《韓聯社》報導，青瓦台發言人康珉碩（강민석）於今（15）日下午記者會上公開文在寅的疫苗施打時程為本月23日，表示依據疾病管理廳所制定的預防接種程序，安排出訪國外人員施打疫苗，為出席6月英國G7峰會做準備。

康珉碩表示，「文在寅優先接種AZ疫苗，代表著其身先士卒，打破AZ疫苗在其效能與安全上的疑慮。」

▲青瓦台發言人康珉碩15日召開記者會。（圖／達志影像）

報導指出，南韓政府將於23日開放年滿65歲以上的高齡者接種AZ疫苗，而先前文在寅其實就曾於4日透過青瓦台發言人表示，願意接受施打AZ疫苗。

據悉，今年輪值G7峰會主席國的英國首相強森（Boris Johnson），曾於1月表示將於6月11至13日在康瓦爾郡舉辦，除了廣邀各成員國領袖前往現場出席，還向南韓、印度、澳洲發出邀請函，預計南韓將在會上分享新冠防疫議題。

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