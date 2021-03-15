伊波拉病毒「殘留人體7年」…非洲疫情再爆發！　曾釀1.1萬人喪命

▲伊波拉疫情在2014到2016年間，在西非地區總共造成1.1萬人喪命。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

非洲幾內亞近日爆發多起伊波拉病毒感染病例，而研究結果表明，這波感染的病毒其基因序列，竟和7年前的病毒相似；因此科學家懷疑，病毒不是從動物傳到人類，而是一直隱藏在人體裡面。

2013年至2016年間曾造成超過1.1萬人喪生的伊波拉病毒（Ebola），相隔5年再度肆虐西非，幾內亞共和國（Republic of Guinea）已有多人染病身亡，且病毒已擴散到周圍其他國家。而世界衛生組織（WHO）在最近一次的簡報會中表示，這波感染的病毒其基因序列，竟和7年前的病毒相似，因此他們懷疑，病毒並非從動物傳到人類，而是一直隱藏在人體裡。

事實上，科學家早清楚，伊波拉病毒會停留在人體很長一段時間；在2016年時有一名男子在感染康復500多天後，竟透過精液將病毒傳給伴侶。法國蒙彼利埃大學傳染病教授德拉波特（Éric Delaporte）表示，「在一場流行病結束5年後，一場新的疫情從潛伏的感染中爆發，這是相當可怕也從未見過的。」

WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）指出，現在下定論為之過早，最重要的是必須注意康復者的後續護理，千萬不能讓他們因為羞愧而拒絕後續治療。

伊波拉病毒是至今發現最致命的病毒之一，伊波拉病毒會導致嚴重出血與器官衰竭，並通過體液接觸傳播，死亡率比新冠病毒高出許多，與新冠肺炎不同，伊波拉病毒並非由無症狀攜帶者傳播，但病毒可以潛伏於屍體長達3周，傳染性特別強。

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