帥男砸16萬整形…慘淪變形鼻！　警破門揪冒牌醫「她繼續開刀」

▲美國一名婦女假冒整形醫師,無照開刀,把男性患者的鼻子整成畸形。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)



記者吳美依/綜合外電報導

美國佛州發生一起離譜事件。文森佐(Vincenzo Zurlo)接受整形手術,前後一共花費5600美元(大約新台幣16萬元),卻換來毀容、鼻子畸形的結果,氣得報警。相關單位調查後發現,「醫師」亞卡利娜(Alcalira Jimenez De Rodriguez)其實根本沒有執照,11日被逮時,甚至還在替另一名患者開刀。

When your nose job turns out to be a con job, you might be in Florida.

(Someone call @BotchedTV please)https://t.co/S91g2XNudb #Florida #Doral #Botched #Miami #Rhinoplasty