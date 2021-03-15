　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

帥男砸16萬整形…慘淪變形鼻！　警破門揪冒牌醫「她繼續開刀」

▲▼ 手術,麻醉,手術台。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲美國一名婦女假冒整形醫師，無照開刀，把男性患者的鼻子整成畸形。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

美國佛州發生一起離譜事件。文森佐（Vincenzo Zurlo）接受整形手術，前後一共花費5600美元（大約新台幣16萬元），卻換來毀容、鼻子畸形的結果，氣得報警。相關單位調查後發現，「醫師」亞卡利娜（Alcalira Jimenez De Rodriguez）其實根本沒有執照，11日被逮時，甚至還在替另一名患者開刀。

綜合《紐約郵報》、《邁阿密先驅報》報導，文森佐2月15日進行首次手術，好幾個月後，鼻子卻仍疼痛不已，無法正常癒合。他回診後，接受亞卡利娜的建議，於5月30日第二度動刀，但情況不僅沒有改善，鼻子甚至開始變形。

文森佐發現，亞卡利娜使用其他醫師的名字開藥，就開始起了疑心。他2次手術都花費2800美元，竟換來「毀容」的結果，氣得質問醫師執照編號，要求訴諸醫療責任保險，但對方卻堅決不願回答。

多拉（Doral）警方14日發布聲明表示，他們已向衛生局確認，證實亞卡利娜在佛州沒有醫療執照。文森佐無奈表示，「她就是那天替我動手術的人，她毀了我的人生」。

56歲的亞卡利娜被指控無照行醫、非暴力拒捕，目前關押在邁阿密─戴德郡（Miami-Dade County）監獄，保釋金5000美元（大約新台幣14萬元）。

聽Podcast掌握國際局勢

新加坡第一品牌！超大罐「無油卸妝水」2入特價429元

ET快訊
士林夜市慘爆！寧夏、南機場夜市「沒捷運直達」卻超夯　關鍵曝光
快訊／顏若芳「房子不再外租」　自請處分暫取消發言工作
快訊／鐵牛車載怪手「突遇崩塌」！他慘被壓死
LINE狂閃退！　一傳貼圖就當機
4小一生搭公車遲到不敢進校！　他見太詭異報警

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

慎入！12歲男童搭機車「整條左手臂慘遭拔斷」...怵目照瘋傳

ATM吐「無臉鈔票」　10英鎊瞬間翻身漲百倍！

日本石垣更名釣魚台後下一步　擬登島設新標識

18歲正妹慶生　被前男友潑酸「失明毀容」！繃帶纏全臉慘況曝光

醫開刀「和器官合照」爽發IG　病患還躺手術台！被逮下場慘了

14歲少女遭同學「痛毆丟河」溺斃！　法國數千人上街哀悼

日擬推「疫苗假」鼓勵民眾接種疫苗！　日政府：積極討論中

摩鐵開房「狂虐爸媽」！活活打死81歲老母　男辯：蟲爬進她身體

台灣是最重要朋友！日防衛大臣「釘選」蔡英文推文　力挺台日友好

只准報醫學院！媽逼重考9年...她崩潰弒母+分屍：終於消滅怪物

遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

蕭敬騰壞壞假傳球...小弟弟爆哭XD　男粉真情告白：我喜歡女生還是愛你！

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

HBL爭冠！南山最後時刻被逆轉　教練暖心喊話哽咽：繼續走下去

保齡球「全倒兩次」準備歡慶吃雞　下秒重摔臥倒油道...網：丟手榴彈

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

慎入！12歲男童搭機車「整條左手臂慘遭拔斷」...怵目照瘋傳

ATM吐「無臉鈔票」　10英鎊瞬間翻身漲百倍！

日本石垣更名釣魚台後下一步　擬登島設新標識

18歲正妹慶生　被前男友潑酸「失明毀容」！繃帶纏全臉慘況曝光

醫開刀「和器官合照」爽發IG　病患還躺手術台！被逮下場慘了

14歲少女遭同學「痛毆丟河」溺斃！　法國數千人上街哀悼

日擬推「疫苗假」鼓勵民眾接種疫苗！　日政府：積極討論中

摩鐵開房「狂虐爸媽」！活活打死81歲老母　男辯：蟲爬進她身體

台灣是最重要朋友！日防衛大臣「釘選」蔡英文推文　力挺台日友好

只准報醫學院！媽逼重考9年...她崩潰弒母+分屍：終於消滅怪物

備戰東奧！代表選手團與醫護並列「第一優先接種」

獨／牛排搭船到小琉球...熊貓女外送員現身回應了！曝詭異外送經驗

前兄弟米蘭達韓職初對外實戰　飆速150獲投手教練好評

國旅夯！清明連假出遊預備　網購飯店住宿券幾乎銷售一空

IKEA敦北出清「展間打包」超熱門！　7小時狂賣近5成

展榮告白白癡公主「全部屬於妳」　閃照連PO…網high炸：公開了？

慎入！12歲男童搭機車「整條左手臂慘遭拔斷」...怵目照瘋傳

ATM吐「無臉鈔票」　10英鎊瞬間翻身漲百倍！

中美合作以共贏為基礎　陸學者：不是「一方對一方的恩賜」

樂天桃猿要出賽了　一軍登錄歐飛登

「20男輪摸韓網紅私處」淫照外流！　秀智引爆10萬人要真相

國際熱門新聞

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

揹122萬學貸！25歲OL放假兼差賣淫

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

梅根不是首位非裔王妃　王室非洲血統曝光

韓爆紅YouTuber「臉蛋是假的」！

男子下體遭攻擊後不舉！醫一看嘆：廢了

亞契本來就不是王子！王室規則曝

他在這天早產　意外救了父親一命

最血腥一天！　緬甸政變單日39死

3歲童餓死屍腐…生前萌照曝光！

緬甸台資工廠遭火燒　仰光這區進入戒嚴

慎入！瘋魔刺青師「切掉鼻子」突破極限

埃及考古新發現　基督教古聚落出土

拜登50天沒開記者會　被疑認知退化

更多熱門

相關新聞

惡魔夫妻開女子學校狂虐16生

惡魔夫妻開女子學校狂虐16生

美國密蘇里州爆出一起驚悚案件，一對夫妻經營女子寄宿學校，在外人眼中是和藹可親的好心人，未料他們長年來以各種殘忍手段虐待至少16名女學生，造成嚴重的身體及精神傷害，面臨性侵、猥褻、毆打等共100多項重罪指控，事件曝光後震驚社會。

前世記憶！4歲孩：曾像鳥一樣跳下來

前世記憶！4歲孩：曾像鳥一樣跳下來

女兒同學變後宮　媽餵軟糖性侵男童

女兒同學變後宮　媽餵軟糖性侵男童

佛奇：美國若提前解封病例將「再度激增」

佛奇：美國若提前解封病例將「再度激增」

韓爆紅YouTuber「臉蛋是假的」！

韓爆紅YouTuber「臉蛋是假的」！

關鍵字：

北美要聞整形冒牌醫療糾紛

讀者迴響

熱門新聞

帥氣小鮮肉買百萬重機　全貸84期驚呆網友

8歲女兒房間裝監視器　千人崩潰：很噁心

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

罔腰分手主因曝光「親揭爭執對話」

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

罔腰認了分手男友！「還住一起」

女傳訊「你不要後悔」上吊亡　他悲曝分手原因

禽獸王朝6帝超變態　愛看美人群交

YouTuber「中空露溝」討生日禮　賓士E250竟排隊送

神話Eric動怒tag烔完：帶給團體傷害

星巴克3／15起「連續5天」買1送1

「幫我送上船！」屏東外送員飆到港口傻眼了

業界瘋傳「福原愛超慘下場」！

醫學院女大生遭性侵！學長調侃：技術不錯

護理師拍病患下體、染血紗布排成章魚燒上傳IG！

更多

最夯影音

更多
遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂

遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂
自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面