帥男砸16萬整形…慘淪變形鼻！　警破門揪冒牌醫「她繼續開刀」

▲美國一名婦女假冒整形醫師，無照開刀，把男性患者的鼻子整成畸形。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

美國佛州發生一起離譜事件。文森佐（Vincenzo Zurlo）接受整形手術，前後一共花費5600美元（大約新台幣16萬元），卻換來毀容、鼻子畸形的結果，氣得報警。相關單位調查後發現，「醫師」亞卡利娜（Alcalira Jimenez De Rodriguez）其實根本沒有執照，11日被逮時，甚至還在替另一名患者開刀。

綜合《紐約郵報》、《邁阿密先驅報》報導，文森佐2月15日進行首次手術，好幾個月後，鼻子卻仍疼痛不已，無法正常癒合。他回診後，接受亞卡利娜的建議，於5月30日第二度動刀，但情況不僅沒有改善，鼻子甚至開始變形。

文森佐發現，亞卡利娜使用其他醫師的名字開藥，就開始起了疑心。他2次手術都花費2800美元，竟換來「毀容」的結果，氣得質問醫師執照編號，要求訴諸醫療責任保險，但對方卻堅決不願回答。

多拉（Doral）警方14日發布聲明表示，他們已向衛生局確認，證實亞卡利娜在佛州沒有醫療執照。文森佐無奈表示，「她就是那天替我動手術的人，她毀了我的人生」。

56歲的亞卡利娜被指控無照行醫、非暴力拒捕，目前關押在邁阿密─戴德郡（Miami-Dade County）監獄，保釋金5000美元（大約新台幣14萬元）。

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