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只准報醫學院！媽逼重考9年...她崩潰弒母+分屍：終於消滅怪物

▲學生,讀書（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桐生不堪母親30年來的束縛，憤而弒母。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

父母都有望子成龍、望女成鳳的期待，然而日本卻有一名母親為了讓女兒考上醫學院，竟硬逼對方重考9年，甚至要求要一起洗澡，且不允許女兒有任何自由時間。女兒最終因忍無可忍，拿刀砍死親生母親，並將其分屍，分別棄置在河邊與可燃垃圾中，同時在自己的推特上寫道，「終於打敗怪物了，這樣就可以放心了。」

根據47NEWS報導，34歲的桐生希是家中獨女，從小父親因為工作因素住在員工宿舍，因此家中只有她與母親相依為命。不知是不是因為這樣，桐生的母親將所有的心力都投注在她身上，不但從小就訂閱各種教材，還希望女兒有朝一日可以成為一名醫師，而桐生本人也因為看了漫畫怪醫黑傑克後，萌生了當外科醫師的夢想。

可惜好景不常，桐生升上國中後發現自己的成績不甚理想，因此在高三時正式放棄當醫師的夢想，然而她的母親卻堅持要她考上國立大學的醫學院。同年，桐生希雖報考了國立大學的醫學院保健學系，但卻滑鐵盧，未能合格。沒想到面子掛不住的母親竟騙親戚說，桐生已經考上醫學院，此後更逼迫桐生繼續重考，直到考上醫學院為止，時間長達9年。

▲▼考試,寫字,示意圖。（圖／翻攝自pixabay）

▲儘管桐生已經拿到醫院的錄取通知，卻被母親逼迫放棄。（圖／翻攝自pixabay）

儘管桐生希多次想要逃離母親的束縛直接進入社會，但由於當時還未成年，且未能獲得母親的同意。據她本人表示，母親根本不給她自由時間，甚至連洗澡都要一起洗，手機也被沒收，過著宛如「監禁般的生活」。期間，桐生希雖然曾經逃家3次，但最後都被警察找到，帶回家中。

就這樣，桐生度過了漫長的9年重考生活，最後母親以成為助產士為條件，准許她報考滋賀醫科大學醫學部的護理系，而她也終於在2014年合格。然而不久後，桐生發現自己想要成為手術室內的護理師，與此同時她也未能通過母親要求的助產士考試，再度引爆母女間的爭執。

桐生希2017年順利取得醫大附設醫院的錄取通知，怎知卻被母親回絕，要求她重考助產士學校，甚至還逼她簽下合約，保證就算沒考上助產士也不會去當護理師。

身心俱疲的桐生最後在2018年1月假借幫母親按摩的名義，趁母親睡著後，拿出預先藏在房間內的刀子，當場砍向對方的左頸部。隨後便將母親的手腳砍下丟進可燃垃圾中，身體則放進垃圾桶內，搬到離住家250公尺遠的河川。同年6月，警方以屍體遺棄罪嫌將桐生希逮捕，而嫌犯雖坦承棄屍，但卻堅決否認殺害母親一事。直到一審判決後，她才終於坦承犯行。

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