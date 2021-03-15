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專家：美國將對北京攤牌「台灣議題」但可能落敗！　他曝最佳解方

▲▼伯克級神盾驅逐艦「麥肯號」（DDG-56）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍第7艦隊司令部宣布，伯克級神盾驅逐艦「麥肯號」（DDG-56）於2月24日遵循國際法規，通過台灣海峽，展現致力打造「自由開放」印太地區的精神。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

英國軍事歷史學家、新聞工作者黑斯廷斯（Max Hastings）14日投書《彭博社》，他以「美國即將在台灣議題上攤牌，而中國可能會贏」為題指出，美中極可能因為台灣議題爆發衝突，但若拜登政府從政治或軍事著手，恐怕難以達成目標，反而應該加強與中國的經濟關係，讓北京了解武力犯台將讓各方付出慘痛代價，最終達到威懾效果。

美國外交關係協會（CFR）公布最新報告，研究員布萊克威爾（Robert D. Blackwill）與澤立考（Philip Zelikow）強烈警告，拜登政府將面臨首個外交政策危機，美中可能因台灣議題爆發戰爭，風險迫在眉睫，甚至可被視為世上最危險的引爆點；即使雙方全力避免核武戰爭或全面衝突，仍將面臨強烈網路攻擊和經濟衝擊。

根據紐約聯邦儲備銀行（New York Federal Reserve），若美國金融系統遭遇大規模網路攻擊，可能承受每日國內生產毛額（GDP）2.5倍的損失。劍橋大學與駿懋銀行（Lloyds）預測，即使全美僅15州網路中斷，也會損失1兆美元，遑論因醫療健保、交通與工業中斷造成的死亡。

布萊克威爾與澤立考認為，中國正處於準備與調整階段，以因應可能爆發的武裝衝突，而台灣的未來取決於美國的力量與一致目標。若北京真的武力犯台，美方不應該明確承諾派遣軍隊介入，而要協助台灣加強防衛能力；但雖然華府應該避免正面挑釁，卻仍須創造軍事與政治現實，把接管台灣的代價提高到連習近平都無法接受。

黑斯廷斯卻持不同意見。他認為，雖然習近平可能還沒決定是否對台採取激烈行動，但中國近年與印度、日本的爭端以及南海行動，都展現出北京為了確立與擴展影響力，不怕承擔高風險。

黑斯廷斯指出，美國面臨疫情和深刻政治分歧，很難將重心放在外交政策，尤其中方顯然對於妥協不感興趣，華府與北京目前的外交對話幾乎破裂，難以達成重大協議。儘管華府召開美日印澳「四方會談」，誓言維護印太地區的自由開放，但在北京的影響力範圍內，恐怕也佔不了上風。在外交與軍事都難以成功的狀況下，從經濟著手才是最佳選擇。

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