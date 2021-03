選手殞落！跳傘6000次…這次傘「竟然沒打開」　急速墜地碎骨慘死

▲一名外國好手在跳傘比賽中,意外身亡。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者張寧倢 /編譯

西澳州的首府伯斯(Perth)日前舉辦國際跳傘競賽,其中一名30歲的外國好手跳下後降落傘卻未能正常開啟,導致他直接墜地身亡。當局表示,死者是一位跳傘老手,生涯一共跳了6000次,這次卻不幸喪生。

根據美國ABC報導,為期一周的2021年澳洲虛擬跳傘錦標賽(Virtual Nationals Skydiving Competition),參賽者只需要提交跳躍影片便能在澳洲境內多地自由參賽,而30歲的外國男子與友人選在14日於丹達拉甘郡(Shire of Dandaragan)的跳傘勝地「朱里恩灣」(Jurien Bay)進行,且參賽項目是極高難度的「飛鼠裝飛行」。

220 km from Perth, Jurien Bay has a unique beauty that is capable of enchanting any new tourist #skyperth #ospreycreative #seeaustralia #jurienbay pic.twitter.com/MMlUD7xn93