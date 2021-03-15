夏令時間永久化？　美議員：「調來調去」有害健康

▲3月14日早晨，美國因「夏令時間」時間自動調前1小時。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國14日凌晨2點，「夏令時間」（Daylight Saving Time）自動將時間「快轉」一小時。日前多名民主及共和黨參議員針對夏令時間造成的不便，重新提出「陽光保護法案」（Sunshine Protection Act）。此法案如能順利通過國會，今年11月將無須再把時間調後。

近年來，許多參議員多次向聯邦政府反應希望將「夏令時間」設為永久時間，等同全美時區提前一小時，不只增加晚間日照，更無須年年更動。目前已有15州通過州立法，但在未經國會批准前，永久時間制度仍無法實施。

奧勒岡州議員魏登 （Ron Wyden）為此表示，「每年將時間調來調去只會造成不必要的混亂，也傷害美國人民和經濟的健康。將夏令時間永久化會在冬天幾個月中，給予大家需要的陽光。」

推動法案的諸多議員指出，永久化夏令時間不只能夠減少車禍、心血管疾病、中風、季節性憂鬱症等長期疾病，更能增加民眾活動量、減少兒童肥胖，促進全民健康。據布魯金斯學會 （Brookings Institution）研究也顯示，由於晚上日光時間增加，搶劫數量能夠減少27%。

夏令時間，又稱日光節約時間，目的是增加大眾在傍晚能擁有日光時間。一戰和二戰中，美國利用夏令時間節省成本，並透過增加消費時間刺激經濟。在1970年代能源危機中，美國也曾嘗試使用夏令時間節省能源。