揪尪做人…肚皮1年沒動靜！人妻就醫才知「是男的」：月經沒來過

▲中國一名25歲人妻腳踝受傷就診，意外發現自己竟然是雙性人。（示意圖／達志影像）



記者吳美依／綜合外電報導

中國25歲人妻萍萍（Pingping，化名）一直夢想與丈夫生兒育女，2人努力嘗試了一年多，卻始終無法成功懷孕。她有一天因腳踝受傷就診，竟意外發現自己擁有男性Y染色體。

《南華早報》、《每日郵報》報導，醫師看見X光片後，發現萍萍的骨頭在青春期後就停止發育，進一步研究原因，才發現罹患斯威爾症候群（Swyer syndrome）或性發展障礙（DSD），患者也被稱為雙性人（intersex）。

萍萍坦言，她至今沒有月經來潮的經驗，「我還小的時候，媽媽帶我去看醫生，但醫生說，我只是性方面發育比較慢……我長大後覺得這個問題尷尬，所以一直沒有認真看待」。

浙江大學醫學院附屬第一醫院表示，由於患者的確有女性外部生殖器，因此沒理由懷疑自己的生理性別。內分泌科醫師董風清（Dong Fengqin，音譯）表示，萍萍沒有子宮和卵巢，但也沒有喉結和睪丸，後者可能隨著年紀增長退化或萎縮。

醫療團隊也發現，患者出現高血壓和低鉀血症狀，且父母可能是近親，目前已經展開治療。

該院精神健康中心副主任胡少華（Hu Shaohua，音譯）表示，除了生理問題以外，萍萍目前最重要的議題是重建性別認同，「重建社會角色與家庭需要很長一段時間，這將是個艱苦的過程，必須接受心理干預，但萍萍目前尚未對我們尋求幫助」。

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