女兒同學來玩竟然變她後宮　38歲媽餵「摻酒軟糖」性侵12歲男童

▲女子竟然讓孩童吃下含有酒精與大麻的軟糖。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國內布拉斯加38歲女子格里爾(Christina Greer)被控，11歲女兒帶同學在家過夜時，她竟然提供添加酒精與大麻的軟糖給年幼男童吃，並與對方發生性關係，日前因3項一級性侵兒童罪被定罪。

薩皮郡(Sarpy County)檢察官表示，格里爾被控2017年9月至2018年2月間，對來家裡過夜的12歲男童下手，受害者一共多達6人，這些孩童每周末定期會到她家遊玩過夜。其中1名男童控訴，他曾和格里爾發生過3次性關係。

檢察官表示，「有其他孩童作證，他們目睹格里爾和一名男童接吻」，且格里爾還要求受害男童們，記得要把手機的「證據」刪除，不過調查人員仍在其中一名男童手機中找到她的裸照。

格里爾的女兒也出庭作證，每次要舉辦過夜派對前，媽媽都會特別帶她去大賣場買酒，並在聚會中提供酒精給同學，媽媽事後會警告她不可以把過夜派對上發生的事情告訴別人。

事件曝光後，令許多孩童家長十分震驚，沒想到孩童們單純的過夜派對，竟然成為有心人士用來犯罪的溫床。格里爾本月10日因為3項性侵罪、6項虐待兒童重罪與2項竄改證據罪被陪審團定罪，將於4月29日被正式判刑，屆時將有可能面臨最少45年與最高無期徒刑的刑期。

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