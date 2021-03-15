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瞄準浪浪「拉弓射殺」殘忍影片曝！一箭沒中再一箭　野狗爆血慘死

▲▼大馬男弓箭射穿流浪狗。（圖／翻攝自臉書／Sharul Nizam Ab Rahim）

▲ 大馬男弓箭射穿流浪狗。（圖／翻攝自臉書／Sharul Nizam Ab Rahim）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來西亞社群媒體上近來瘋傳一段驚悚影片，一名男子在停車場看到一隻野狗緩慢靠近，竟鑽進自己車中拿出弓箭，對準野狗發射。這隻野狗事前沒有表現出任何攻擊男子的意圖，卻無辜遭射穿慘死。這段監視器影片被上傳臉書，立刻引發公憤。

吉打州哥打士打縣（Kota Setar）警局局長阿基爾（Ahmad Shukri Mat Akhir）說明，日前接獲民眾報案指出，在臉書上看到有人上傳一隻野狗慘死的照片，且嫌犯使用的武器是弓箭。獸醫部門調查發現，這起事件發生於吉打州首府亞羅士打，附近店家的監視器完整拍下過程。

▼ 影片可能引起不適，請慎入。

監視器影片顯示，當地時間11日凌晨4時至5時左右，一名身穿短袖、長褲的男子站在他的寶騰（Proton）轎車旁，此時螢幕下方走來一隻野狗，停在另一輛車旁，未靠近男子。男子接著打開後座車門，幾秒後竟拿出體積龐大的弓箭。

野狗看見男子拿出武器後，馬上轉身往回走了幾步，退到一根木柱後方，沒想到男子在牠轉身時便拉弓瞄準，射向距離牠約3公尺的野狗。此時另一名男子從後座另一側走出，卻完全沒有上前阻止。只見野狗被攻擊後消失在鏡頭外，射箭的男子則走向野狗消失的方向，走回來時手上疑似拿著剛剛射出的箭。

當地媒體《光明日報》13日報導，案發現場附近修車業者謝清貴受訪表示，11日晚間隔壁店家打烊後欲駕車離開，驚見車底下有隻滿身是血、已經喪命的野狗，因弓箭射中背部，傷口非常深，疑似躲進車底下躲避。他透露，犯案男子第一箭沒有射中，竟射了第二箭，且他的同伴還在一旁拍下過程。

監視器清楚拍下嫌犯容貌，影片在臉書上引發大批網友撻伐。大馬皇家警察（PDRM）正全力追捕；警方獸醫部門也說明，將根據《動物福利法》對此案展開調查。

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