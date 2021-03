她喝超過3杯水就會死…罕病纏身暴瘦38kg！　每天還得換9次血漿

▲貝琪(Becky Roberts)患有古巴斯徹氏症候群(anti-GBM disease)。(圖/翻攝自GoFundMe)



記者張方瑀/編譯

英國一名罹患罕見疾病的婦人,其腎臟功能僅剩1%,每天不能喝超過3杯水,食物也必須嚴格控制在300毫升之內,否則她就有可能因此喪命。儘管她的親人已經願意捐腎,且匹配率也達到90%,但英國國民健康保險制度在疫情之下,可能必須要等待數年的時間才有機會換腎。

根據《鏡報》報導,現年43歲住在伯明罕的貝琪(Becky Roberts)患有古巴斯徹氏症候群(anti-GBM disease),是一種罕見的自體免疫性疾病,伴隨嚴重的腎臟與肺部問題。目前其腎臟功能僅剩1%,每天不能喝超過700毫升的水,食物也只能吃300毫升,否則就必須緊急送醫,更有可能喪命。

貝琪說,這種疾病大約每10年會被診斷出一例,醫生3年前告訴她,最多還能活5年,「一開始我住院4個月,因為擔心感染,孩子和家人甚至不能來看我,後來病情加重,醫生甚至必須將我又導致昏迷狀態。」當時她開始進行化療,暴瘦了38公斤,就連頭髮都掉光,「我7歲的女兒會怕我,我也不能照顧自己,這就像一場暴風雨。」

