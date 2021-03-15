4歲孩看911照曝前世記憶…她曾在北塔工作！　還「像鳥一樣」跳下

▲「世貿雙子星大樓」在911事件中遭撞毀崩塌。（圖／CFP）

記者張方瑀／編譯

美國一名媽媽在TikTok上傳一段影片表示，某天4歲女兒看到在911事件中倒塌的雙子星大樓（Twin Towers）照片，居然指著其中的北塔說，「媽媽，我以前在這裡工作過。」還詳細指出當時她跳出屋外的畫面。影片上傳後引發許多網友討論，結果居然很多人的孩子都有類似經歷。

美國一名媽媽懷特（Riss White）在2018年9月11日上網瀏覽社交網站時，剛好看的幾篇關於紀念911事件的貼文，結果她4歲女兒突然指著雙子星大樓北塔的照片說，「媽媽，我以前在這裡工作過。」當懷特問她是什麼時候時，女兒只回答，「是以前。」

女兒接著說，有一天她工作的時候地板很熱，所以就爬到桌子上，然後她跟朋友想穿過一扇門，但是她們打不開，最後她從窗戶跳出去，「像小鳥一樣飛起來。」懷特澄清，在此之前她從來沒有跟孩子講過911的事情，這些細節真的讓她感到詭異。

影片發布之後，有許多網友紛紛表示，自己家中的孩子也發生過類似的事情，「我弟弟在多年後的911出生，他跟我媽說他曾經是個消防員，大樓倒塌時他正在裡面」、「我堂妹流產過兩次，結果姪子出生後告訴他，『前面兩次我都還沒準備好。』」、「4歲兒子很怕火，因為他說他被綁在電線桿燒死」。

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