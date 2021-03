男友竟是雲霄飛車！她每天幻想肉體交合　「親捧小孩照」曝光

▲法國一名女子愛上一座德國的雲霄飛車,還聲稱有了它的孩子。(圖/取自免費圖庫pixabay)

法國女子恩格爾(Gaëlle Engel)聲稱,對她而言「無生命體」具有性吸引力,而最近她愛上的新男友竟然是德國主題樂園內「一座雲霄飛車」,甚至夢想著與它有肉體上的結合,「自從見過它以後,我才明白什麼是愛。」恩格爾更親自製作了雲霄飛車模型,並把它們當成自己與男友的孩子。

根據《鏡報》報導,德國西南部城市哈斯洛赫(Hassloch)的假日樂園(Holiday Park)最刺激的遊樂設施,是一個命名為「高空驚叫」(Sky Scream)的雲霄飛車,而讓它變得更有名的原因則是43歲的法國畫家兼詩人恩格爾,因為她聲稱自己見到「高空驚叫」之後才明白什麼是愛,「我無時無刻都在夢想著與它建立肉體融合關係」。

恩格爾表示,自己從12歲開始就對各種無生命的物體產生「性吸引力」,先前經歷過的3段戀愛都留下不少創傷,「我約會過的男人都有酗酒問題,那段時間對我來說非常艱難,但對於『高空驚叫』我完全有信心。」因為恩格爾認為,她的新男友並沒有這些問題,更能讓她有能力做自己。

讓恩格爾遺憾的是,別說發生性關係,她連與男友見上一面都很困難,恩格爾因此開始蒐集能代表「高空驚叫」的物品,例如,它的照片、從主題樂園買來的收藏品等,甚至每晚都會抱著雲霄飛車圖案的枕頭入睡。恩格爾說,蒐集這些東西能讓自己感到與它的連結,以及無所不在的愛,「生活讓我明白,在我的感情中,性並不是最重要的。」

