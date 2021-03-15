全球軍售增長首度持平　亞洲多國視中國為威脅！頻進口軍備

▲印度飆風戰機。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）最新報告指出，全球軍售成長在2016年至2020年呈現持平狀態，首度結束10多年來增長趨勢。其中，亞洲及大洋洲為最大主要武器進口地區，印度、澳洲、中國、南韓、巴基斯坦為最大進口國。

路透報導引述該報告指出，美國、法國、德國3大出口國交貨量仍持續增加，但俄羅斯、中國的出口量下降，兩相抵銷，是2001年至2005年來，國與國之間主要武器交付量首次未呈現增加。只不過，斯德哥爾摩國際和平研究所坦言，儘管新冠疫情使得許多世界各國經濟停滯甚至陷入嚴重衰退，但要軍火供應未來是否持續減緩，現階段下結論仍太早。

「新冠疫情大流行所造成的經濟影響，可能促使部分國家在未來數年間重新評估武器進口」，但研究員魏澤曼（Pieter Wezeman）指出，在此一現象發生之際，部分國家也選在2020年疫情最為嚴重時期簽署大型武器合約。舉例來說，阿拉伯聯合大公國近期與美國簽署總額230億美元的軍售協議，購買50架F-35戰機及18架武裝無人機等。

報告也指出，中東國家武器進口增幅最為顯著，2016年至2020年間比前5年增加25%，而全球最大武器進口國沙烏地阿拉伯的武器進口增幅為61%。不過，亞洲及大洋洲才是最大主要武器進口地區，佔2016至2020年間全球武器進口的42%，印度、澳洲、中國、南韓、巴基斯坦為最大進口國。

魏澤曼透露，「對許多亞洲、大洋洲的國家來說，視中國為威脅的狀況漸增，這也是推動武器進口的一大原因。」