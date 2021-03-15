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中國欲提供奧運選手疫苗...遭日澳兩國狠打臉！澳洲秒喊：先不要

▲▼王毅曾於記者會強調，中國願意提供疫苗給奧運參賽選手。（圖／路透社）

▲王毅曾於記者會強調，中國願意提供疫苗給奧運參賽選手。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

中國外交部長王毅先前在第13屆全國人民代表大會4次會議上表示，由於日本與中國先後舉辦奧運（東京奧運、2022北京冬奧），因此期盼中日兩國能互相援助，甚至向各國釋出善意，強調願意提供疫苗給奧運出戰選手，不過卻立刻遭到日本、澳洲兩國狠狠拒絕，澳洲奧委會甚至表示，「完全不考慮」。

根據中國外交部官網，先前王毅曾於7日的全國人大4次會議外長記者會上表示，中國願意與國際奧委會合作，向準備參加奧運的選手們提供新冠疫苗，聲稱中國反對疫苗民族主義、抵制疫苗合作政治化，「只要安全可靠，就是好疫苗」。

《雪梨晨鋒報》（SMH）指出，原本國際奧委會（IOC）已同意為有意願接種中國製疫苗的國家額外採購，其分配數量是每位選手施打2劑，然而身為此次奧運主辦國的日本卻立刻拒絕此項提議，原因是中國國藥集團（Sinopharm）出產的新冠疫苗並未獲准在日本國內施打。

▲▼中國國藥集團新冠疫苗尚未獲得日本政府批准。（圖／路透社）

▲中國國藥集團新冠疫苗尚未獲得日本政府批准。（圖／路透社）

而當日本政府狠狠拒絕後，澳洲奧委會（AOC）也於13日表示，中國生產的疫苗完全不在討論議程範圍內，其執行長卡羅爾（Matt Carroll）在聲明中表示，澳洲奧委會將會持續與澳洲聯邦與州政府維持合作，替澳洲選手做足準備，保證在奧運開始前會按原先計劃完成每位選手的疫苗接種，不會讓選手「插隊」先行接種疫苗。

報導在末段分析，由於中國國藥集團生產的新冠疫苗，並未像西方國家出產疫苗一樣公開第3階段臨床實驗數據分析，即使目前全球約有25國開始使用中國製疫苗，但鑑於疫苗效能與潛在副作用等相關訊息對外公開有限，國際奧委會的舉動被視為是一種賭博，因此即便澳洲選手來不及依政府計畫完成疫苗接種，也無法接受中國製疫苗。

►菲國爆發全新「變種病毒」！傳染力強恐削弱疫苗效果 傳流入日本

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