美國嗆中國「勿輕舉妄動」！強調釣魚台適用《美日安保條約》

▲美國務卿布林肯(左)、國防長奧斯丁(右)將於3月中旬出訪日韓。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）將踏上就任後首次的海外出訪行程，首站為位處東北亞的日本、南韓，美國國務院於當地時間14日透過發言人在聲明中強調美日韓三方合作與修補日韓關係的重要性，同時表示釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）適用於《美日安保條約》。

美國國務院透過發言人普萊斯（Ned Price）在出訪前發佈新聞稿「重新確立無法破裂的美日同盟關係」，文內以美日分享共同價值、美日兩國友誼、美日兩國經濟與國防合作、美日韓3國合作等主題為小標題，依比重分別陳述。

布林肯與奧斯丁將從15日起出訪日本，17至18日訪問南韓，作為拜登上任以後的首次海外出訪行程，此次出訪行程展現了拜登亟欲重視修復與同盟國之間關係，並將防堵中國崛起視為印太戰略上的優先課題，為此同盟之間的合作就顯得相當重要。

美國國務院在新聞稿中強調，美國在共同防禦日本的立場上相當堅決，而釣魚台（日稱尖閣諸島）適用於《美日安保條約》第5條，同時將炮火對準中國，「一旦欲在東海試圖變更領土範圍、毀損日本在（東海）島嶼的管轄權、或是有任何單方面的舉動，我方（美國）將堅決反對。」

▲美國國務院強調，釣魚台適用於《美日安保條約》第5條。（圖／CFP）

另外，日韓關係在文在寅上任後逐漸決裂，尤其南韓大法院（最高法院）在慰安婦議題上針對日本企業的判決結果、二戰朝鮮籍日本非法徵用勞工等，加上因此掀起的日韓貿易戰，兩國關係降至1965年以來最冰點。對此，拜登政府上任後積極重視修復日韓兩國之間的關係，認為美日韓3國關係在印太戰略、守護民主自由價值、促進人權發展上扮演決定性的關鍵角色。

美國國務院表示，「任何關係都不比修復日韓關係來得重要！在推動北韓無核化等眾多全球議題上，除了重新活絡美日韓3方之間的合作，美國在新冠防疫、氣候變遷等議題上，也會推動擴大與日本、南韓之間的合作。」

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