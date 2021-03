緬甸最血腥一天！軍警「開趴狂歡片」流出　圍觀開槍…射中爆歡呼

▲緬甸軍警派對狂歡的影片在推特上流傳。(圖/翻攝Twitter@SoeSettLynn2)



記者吳美依/綜合外電報導

緬甸政治犯援助協會(AAPP)表示,維安部隊14日在全國各地殺害至少38名示威者,還有一位員警喪命,一共39人死亡,是軍事政變以來最血腥的一天。與此同時,推特上也流傳軍警以射殺為樂,甚至晚間齊聚一堂,舉辦派對狂歡的畫面。

影片中,一名員警當街蹲下,把槍口瞄準遠方,射中目標的那一刻,在一旁圍觀的軍警頓時爆出歡呼聲,接著衝向鏡頭外。網友表示,緬甸軍警的行為彷彿在「開派對」,猶如獵殺動物一樣奪走平民性命。

Whole country of Myanmar is in endless suffering because of military dictatorship and here are their slaves so-called soldiers and polices celebrating a party happily. Those murderers are complete psychopaths having fun murdering civilians for no reason.#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/7efuWw5uck — Dedicated To K开I (@DedicatedToKAI) March 14, 2021

Burmese police are giving a party to themselves after killing Myanmar civilians . They enjoy killing innocent people & willingly killed precious young people of the future.#WhatsHappeningInMyanmar#Mar14Couppic.twitter.com/ng0HWEvudP — Soe Sett Lynn (@SoeSettLynn2) March 15, 2021

另一段影片中,大批緬甸軍警聚集在某處庭院,隨著輕快音樂開心舞動,甚至有人拿著麥克風高歌。許多網友痛批,這些人白天殺害平民,晚上竟還開心慶祝,「他們享受殺害無辜的人,也願意殺害珍貴的未來青年」。雖然這段畫面14日晚間流出,但實際拍攝時間和地點不明。

Military and police having a party at parliament in Naypyitaw on Tuesday night. Later deleted their FB live #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/0pCWEiNE9g — soe zeya tun (@soezeya) March 9, 2021

來自泰國、曾獲普立茲獎的《路透社》攝影師soe zeya tun日前也分享影片指出,緬甸軍警9日晚間在奈比多(Naypyitaw)議會大廈裡開派對,稍後才刪除直播影片。

緬甸政治犯援助協會指出,仰光萊達雅區(Hlaingthaya)14日至少22人遇害,加上其他地方16名喪命示威者以及一名員警,反政變示威死亡人數已攀升至126人。軍政府當日宣布,萊達雅區與雪比達區(Shwepyitha)實施戒嚴。

