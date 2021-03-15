緬甸最血腥一天！軍警「開趴狂歡片」流出　圍觀開槍…射中爆歡呼

▲緬甸軍警派對狂歡的影片在推特上流傳。（圖／翻攝Twitter@SoeSettLynn2）



記者吳美依／綜合外電報導

緬甸政治犯援助協會（AAPP）表示，維安部隊14日在全國各地殺害至少38名示威者，還有一位員警喪命，一共39人死亡，是軍事政變以來最血腥的一天。與此同時，推特上也流傳軍警以射殺為樂，甚至晚間齊聚一堂，舉辦派對狂歡的畫面。

影片中，一名員警當街蹲下，把槍口瞄準遠方，射中目標的那一刻，在一旁圍觀的軍警頓時爆出歡呼聲，接著衝向鏡頭外。網友表示，緬甸軍警的行為彷彿在「開派對」，猶如獵殺動物一樣奪走平民性命。

Whole country of Myanmar is in endless suffering because of military dictatorship and here are their slaves so-called soldiers and polices celebrating a party happily. Those murderers are complete psychopaths having fun murdering civilians for no reason.#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/7efuWw5uck — Dedicated To K开I (@DedicatedToKAI) March 14, 2021

Burmese police are giving a party to themselves after killing Myanmar civilians . They enjoy killing innocent people & willingly killed precious young people of the future.#WhatsHappeningInMyanmar#Mar14Couppic.twitter.com/ng0HWEvudP — Soe Sett Lynn (@SoeSettLynn2) March 15, 2021

另一段影片中，大批緬甸軍警聚集在某處庭院，隨著輕快音樂開心舞動，甚至有人拿著麥克風高歌。許多網友痛批，這些人白天殺害平民，晚上竟還開心慶祝，「他們享受殺害無辜的人，也願意殺害珍貴的未來青年」。雖然這段畫面14日晚間流出，但實際拍攝時間和地點不明。

Military and police having a party at parliament in Naypyitaw on Tuesday night. Later deleted their FB live #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/0pCWEiNE9g — soe zeya tun (@soezeya) March 9, 2021

來自泰國、曾獲普立茲獎的《路透社》攝影師soe zeya tun日前也分享影片指出，緬甸軍警9日晚間在奈比多（Naypyitaw）議會大廈裡開派對，稍後才刪除直播影片。

緬甸政治犯援助協會指出，仰光萊達雅區（Hlaingthaya）14日至少22人遇害，加上其他地方16名喪命示威者以及一名員警，反政變示威死亡人數已攀升至126人。軍政府當日宣布，萊達雅區與雪比達區（Shwepyitha）實施戒嚴。

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