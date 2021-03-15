超厭惡梅根言論！川普曝「她不是好人」　狠酸：祝哈利好運

▲美國前總統川普（Donald Trump）與哈利王子妻子梅根早於2016年結下樑子。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

英國王室風波持續燃燒，引發全球熱烈討論與兩極評價。美國前總統川普（Donald Trump）私下批評梅根在歐普拉專訪中的言論。他表示，梅根「不是好人」，但擔心公開指認此事將與英名嘴摩根（Piers Morgan）同樣下場，而打消此念頭。

據《每日郵報》，前川普高級顧問米勒（Jason Miller）10日於節目「戰情室」（War Room）訪問中透露，川普認為「梅根不是好人，我以前就說過，現在大家都見識了。皮爾摩根才是好人，但只因他批評梅根，大眾就要他消失。」米勒表示，自專訪爆發後，川普多次想出面反對梅根，但怕此舉會與名嘴摩根一樣被逼下台，而選擇作罷。

皮爾摩根9日於節目「早安英國」（Good Morning Britain）中，大肆批評梅根對皇室誇大且不實的指認。英國通訊管理局（Ofcom）為此收到逾4萬起投訴，包括梅根本人。事後摩根表示願意辭職下台，但拒絕道歉。

川普與梅根不和傳聞在2016年就被媒體證實。梅根多次在大選前公開批評川普仇視女性，強調「這是一輩子最重要的選舉」。川普在訪問中回應，對梅根言論感到厭惡，「真心祝哈利好運，他將會很需要。」

▲▼英名嘴皮爾摩根因公開批評梅根遭大眾砲轟下台。（圖／路透）