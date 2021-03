從字跡剖析梅根、凱特、黛妃3人個性！鑑定師點名：她最渴望自由

▲黛安娜王妃(左)、梅根(中)、凱特(右)。(圖/達志影像、路透社)



記者王佩翊/編譯

字跡往往可以透露出一個人的個性,一名筆跡鑑定師日前就針對梅根、凱特以及黛安娜王妃的字跡進行比對,並發現三人的字跡的確都表現出各自的性格,像是梅根對自己展現出的形象非常謹慎,黛安娜王妃嚮往自由,而凱特則介於兩者之間。

根據雜誌《美麗佳人》引述網站SheKnows報導,筆跡鑑定師羅威(Sheila Lowe)針對3位嫁入英國王室的女性們的字跡進行比較,分別是黛安娜王妃、凱特以及梅根,並從中發現3人的相同之處與相異之處。羅威表示,從3人的字跡中可以看出她們都具備優雅、時尚、聰明、慷慨等特質。不過字跡也透露出黛安娜王妃、凱特以及梅根的個性有何相異之處。

羅威表示,從某種程度上而言,梅根非常保守,她會控制自己的形象,而她的字跡也有很多華麗的部分,雖然能夠吸引眾人目光,但另一方面也產生了一種距離感。羅威認為,這代表了梅根想要塑造出一個美麗、完美以及獨特的形象,以掩飾她的不安。從筆跡中更可以看出,梅根是一個充滿強烈情感的女人,並且只想讓別人看到自己想要展現的一面,同時在鎂光燈下也很自在,因為她善於掌握自己的形象。

至於凱特的字跡則與梅根完全相反,顯示出與梅根截然不同的個性。羅威說,凱特的字跡靈活、超前、簡潔,這代表她需要的是一個安穩、沒有衝突的環境,愛好和諧。此外,凱特的字跡偏右且寬鬆,代表她在困難中也能隨遇而安。

