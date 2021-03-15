驚奇！瀕死大象獲救12年後竟「認出恩人」　伸長鼻與獸醫感動重逢

▲泰國獸醫與12年前治療的第一頭大象重逢，宛如上演電影《E.T.外星人》的經典畫面。（圖／翻攝自Facebook／ภัทรพล ล็อต มณีอ่อน）

記者張寧倢 ／編譯

泰國自1998年開始將每年的3月13日訂為大象節，目的在強調對大象的感謝與大象的重要性，而當地一名獸醫就選在13日在臉書寫下，日前與自己12年前治療的第一頭大象意外重逢，沒想到，這頭富有靈性的大象竟然還記得他，除了主動伸出鼻子打招呼外，還發出了一聲特殊的鳴叫。獸醫說，他從未聽過類似的象鳴。

▲獸醫馬尼恩（Pattarapol Maneeon）說，自己與這頭大象重逢時互相打招呼，讓他覺得十分驚奇。（圖／翻攝自Facebook／ภัทรพล ล็อต มณีอ่อน）

根據泰國《國民報》報導，泰國野生動植物保護廳的獸醫馬尼恩（Pattarapol Maneeon）發文寫道，他在12年前治療的第一頭大象患有嚴重的錐蟲病，名為依凡氏錐蟲（Trypanosoma evansi）的寄生蟲在牠的血液中流竄，這可能導致大象發燒、食慾不振、眼部發炎混濁、頸部與腹部水腫，嚴重的話可能會貧血或是急性死亡，需要長時間的靜脈注射藥物才能痊癒。

馬尼恩說，當時花費了一段頗長的時間才讓大象康復，然而，他在治療過程中也發現這頭大象雖然兇猛，但也出奇地聰明，相處間也發生很多不可思議的事，最近馬尼恩在山上救治動物的時候，竟然意外巧遇這頭大象，事隔12年，雙方再次重逢之際，大象不僅主動伸出鼻子與馬尼恩打招呼，還發出了特殊的叫聲，他擔任獸醫以來從未在其他象身上聽過類似的象鳴。

救治的第一頭大象居然還記得自己，這讓馬尼恩相當驚喜與感動，於是選在3月13日泰國大象節在臉書發文，呼籲人們在與大象一起工作、生活與相處的同時，別忘了大象正陷入瀕臨絕種的風險之中，要珍惜與愛護所有大象。

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