照片3人都下台！彭博曝「鴻海威州廠」下步：成為美戰略供應鏈一環

▲前威州州長華克（左）、美國前總統川普（中）、鴻海創辦人郭台銘（右）2018年6月出席鴻海威州廠動土大典。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

鴻海（2317）創辦人郭台銘4年前和威州州長華克（Scott Walker）暢談在該州設立面板工廠的願景；鴻海能提供數千個工作機會，華克也能給予巨額的租稅優惠。不過，時至今日郭台銘已交棒給了劉揚偉，華克也敗選下台，《彭博》專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）撰文指出，這個佔地4平方英里的「威谷科技園區」也有機會轉型，成為美國戰略供應鏈一環。

高燦鳴指出，在美國建立面板工廠並不可行，甚至沒有任何意義，因為美國並不具備相關技術和背景，這種需要大量資本投入、競爭激烈的產業在美國中西部沒有立足之地。所幸這塊佔地4平方英里的「威谷科技園區」（Wisconsin Valley Science & Technology Park）在新任董事長劉揚偉的帶領下，準備轉入新的「電動車」領域。

▲日本軟體銀行（Softbank）董事長孫正義（左）、川普（中）、郭台銘（右）2018年6月參觀富士康威州廠。（圖／達志影像／美聯社）

美國沒有製造面板的經驗，但有豐富的電動車人才和資源，與其繼續在美國生產高產量、低價值消費的電子產品，不如轉向更適合當地勞動力的產品。目前鴻海與北美電動車品牌Fisker簽署合作備忘錄，雙方將展開一項名為「Project PEAR」計畫，將開發全新級距的電動車，預估每年製造25萬輛，宣稱將會為電動車帶來突破性成長。

除此之外，汽車也不是鴻海唯一的切入點，從過去鴻海和蘋果（Apple）合作的經驗來看，它能夠提跟高水準的安全、保密服務，這都是其他業者難以取代的；隨著各界對供應鏈安全性的質疑，鴻海也有機會替美國政府部門提供硬體產線，成為美國戰略供應鏈的一環。

儘管現在看來美國人力成本高昂，缺乏在地廠商也會讓整體成本增加，但隨著更多相關企業進駐威谷科技園區，整體成本就有望下降；不過，美國政府也必須協助解決成本問題，才有機會讓供應鏈回歸本土。

▲孫正義（左）、川普（中）、郭台銘（右）2018年6月參觀富士康威州廠。（圖／達志影像／美聯社）



最後一點是量子計算領域，儘管鴻海並非科學出生，要發展再能進行量子計算的硬體，可能還需等上10年；但在某種程度上，相關領域的研究人員會開始需要製造電腦，而身處美國新創中心的鴻海，就有機會在硬體的競爭中脫穎而出。

不過，當初威谷科技園區和該州政府所簽下的合約，其設廠目的就是生產面板，這也是該州願意提供巨額補助的條件，如今要一改投資項目，鴻海只能持續和威州經濟開發公司（Wisconsin Economic Development Corporation，WEDC）協商。

高燦鳴建議，鴻海現在做好的做法就是「坦白認錯」，必須要在協商中承認當初決定設立面板廠的錯誤決策，並給予充分理由，解釋為何威州更適合發展其他產業。他也樂觀認為，現在是威州和鴻海重新開始、展望更現實未來的最佳時機。

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