倫敦女夜間遭警謀殺！千人上街哀悼與警爆衝突　輿論重炮抨擊執法

▲倫敦警方以違反公共秩序、防疫條例為由驅散民眾，並且逮捕4人。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國倫敦33歲女子莎拉（Sarah Everard）遭警察擄走謀殺的消息震驚全國，千餘名民眾13日在上街頭聚集守夜活動，卻遭警方強行介入並逮捕多人。警方的行為因有反應過激的疑慮，引爆全國怒火，政府當局如今也針對警方執法過當展開調查。

莎拉本月3日晚間從倫敦南部克拉珀姆區（Clapham）的朋友家中離開，在獨自返家的途上曾與男友短暫通過電話，卻沒想到竟成為彼此人生最後一次聯繫，遺體在近7天後才在50多英里外的肯特郡（Kent）林地中被發現。

▲▼千人哀悼莎拉之死，其中多數為女性。（圖／路透）

嫌犯48歲倫敦員警庫恩斯（Wayne Couzens）9日被捕，12日被控綁架與謀殺莎拉，16日將會是第二次出庭。

路透社報導，莎拉之死引爆守夜活動「奪回街道」（Reclaim These Streets），但因防疫條例之故只好取消，只是當晚仍有千餘名民眾聚集，之後便被警方以條例為由驅散並逮捕。儘管倫敦警察長迪克（Cressida Dick）事後表示依法行事，若民眾不戴口罩會讓許多人曝險，因此必須採取行動，而她也不會因此引咎辭職。

對於迪克和警方的說法，許多人都表示不能接受，而警方前一夜的強制驅離作法已經回火傷及自身，就連掌管警察機關事務的內政大臣佩脫（Priti Patel）也表示，整起事件讓人非常失望。