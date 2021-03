敘利亞內戰長達10年　戰爭成本預估突破1.2兆美元

▲敘利亞內戰今年3月15日邁入第10年,約82%的兒童被武裝部隊招募並直接參戰。(圖/台灣世界展望會提供,下同)

記者蒲世芸/綜合報導

敘利亞內戰在今年3月15日已經長達10年,超過1,200萬敘利亞人苦不堪言。10年來,敘利亞在「全球和平指數」(Global Peace Index)排名直落、位居倒數,成為世界上受暴力衝突影響最大的國家之一;目前全球約有560萬名敘利亞難民,更有620萬人在敘利亞境內流離失所。

為了解10年內戰對敘利亞經濟成長(GDP)及兒童的負面影響,世界展望會與前沿經濟(Frontier Economics)合作調查報告—「敘利亞兒童因戰爭付出的慘痛代價」(Too high a price to pay; the cost of conflict for Syria’s children),報告顯示,敘利亞10年戰爭成本預估將突破1.2兆美元,即便戰爭立刻停止,至2035年前仍會持續累積額外的1.7兆美元花費;戰爭結束後,也將影響國家復原與經濟發展的能力。報告同時指出,10年戰爭衝擊了一整個世代,敘利亞40%的學校受損或徹底毀壞,大部分流離失所者所在的西北部地區僅有9間醫院,兒童的教育及健康完全被犧牲,世界展望會國際總裁安德魯‧莫利(Andrew Morley)表示:「這場戰爭延燒了10年,奪走了孩子的基本人權,更阻礙一整個世代發展潛能的機會。」

▲▼敘利亞許多孩子們因戰爭面臨與家人分開、流離失所或處在暴力威脅只能不斷逃難當中。

報告同時提到,敘利亞內戰對兒少造成毀滅性衝擊,約82%的兒童被武裝部隊招募並直接參戰,甚至當中25%的參戰兒童未滿15歲;且衝突爆發以來,已有約55,000名兒童死亡,其中包含受虐或就地槍決的兒童。另一份世界展望會針對敘利亞西北部的評估報告也指出,每一名受訪的年輕女孩都生活在強暴或性侵的恐懼中,造成身心創傷的童婚比例也不斷攀升,間接導致敘利亞人的平均壽命,預計將大幅減少20年。

▲位於約旦的阿茲拉克難民營,目前收留了超過3萬6千名敘利亞難民。

世界展望會國際總裁安德魯‧莫利(Andrew Morley)說:「敘利亞孩子的人生因為這場衝突分崩離析;至親受到殺害、無法上學、上街乞討…..甚至逃到避難的地方,也仍處在暴力威脅中。」世界展望會敘利亞人道危機回應總監喬翰‧穆伊吉(Johan Mooij)則表示:「每天都會有餓著肚子、喊冷、親眼目睹慘況感到痛苦的敘利亞孩子來找我們。5~6歲的孩子能透過聲音辨別炸彈種類,卻沒機會接受教育,寫不出自己的名字。我們不能讓他們繼續受困在暴力循環裡。必須終止戰爭、終止兒童受暴,否則為時已晚!」

「和平」,是所有敘利亞兒童共同的心願。安德魯‧莫利也表示:「唯有長久的和平,才能避免敘利亞兒童繼續因戰爭付出慘痛的代價。國際社會有盡全力實現和平的道德責任。需要政治決心、財務支持和眾人的同理心,即刻為這些孩子重建安全與和平,才能帶來希望!」

▲10歲的拉赫瑪2013年跟著家人從敘利亞逃往約旦,因約旦給予敘利亞人諸多限制,拉赫瑪的爸爸難以養家。